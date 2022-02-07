Передчуття війни, дефіцит парковок та секрети смарт-квартир: підсумки тижня на ринку нерухомості

Як не купити "повітря" у забудовника, чи потрібна нова квартира, коли на кордонах стоять танки, і на що кияни витратили в січні на 25% більше грошей ніж рік тому – ситуація за минулий тиждень на ринку нерухомості в топових матеріалах РБК-Україна REALTY.

Договір із забудовником: як не попастися на вудку

Незважаючи на постійні скандали із забудовниками, 40-45% покупців вважають за краще купувати квартиру на первинному ринку. Це легко пояснити: квартира в новобудові в перерахунку на квадратний метр, обійдеться дешевше (особливо – на ранніх стадіях будівництва), а продати її потім буде простіше і вигідніше, ніж старе житло.

Але будмайданчик – завжди рулетка. Навіть у забудовника з хорошою репутацією та портфелем проєктів. Тому договори з інвесторами забудовники завжди складають собі на користь, перекладаючи всі можливі ризики на покупця.

Як не програти й не залишитися без квартиритаі без грошей? За яких обставин потрібно бігти з відділу продажів, а коли – привести з собою юриста? Фото: РБК-Україна

Які бувають схеми та види договорів із забудовниками і чому жоден з них не дає законних підстав, за якими ви обмінюєте гроші на квадратні метри? – в авторській колонці для РБК-Україна Realty пояснює Володимир Копоть, юрист, керівник сервісу онлайн-перевірки нерухомості Monitor.Estate.

За законами воєнного часу

Загроза війни змусила багатьох українців "зачаїтися" та призупинити операції купівлі-продажу житла. Особливо – тих, хто збирався купувати економ- і комфорт-клас. За минулий січень кожна друга-третя угоди виявилися відкладеними, або анульованими. Найчастіше – з ініціативи покупців. Люди не поспішають розлучатися з грошима навіть для вирішення нагального житлового питання. Не кажучи вже про інвестиції в нерухомість.

На перший погляд – всьому виною зростаюча напруга на кордоні, валютні гойдалки та непередбачуваність на самому ринку. Але при детальному розгляді – такі висновки оманливі. Україна вже не раз проходила через низку потрясінь –військову агресію, різкі курсові скачки, "банкопад" – і ринок нерухомості встояв.

Що зараз потрібно: пакувати речі або бігати по переглядах? Чому інтерес до житлової нерухомості збережеться всупереч всім стресам? Які квартири і де купуватимуть люди цього року? – розповідає у своїй авторській колонці для РБК-Україна Realty аналітик, провідний спеціаліст з нерухомості Оксана Чередничок.

Січнева спека: ринок житла в Києві

Війна війною, а угоди – за розкладом. Незважаючи на шокуючі новини, квартири в січні в Києві продовжували купувати. Особливим попитом користувалося і житло дорогих сегментів – "комфорт плюс", "бізнес" та "преміум". Чпстково в перший місяць року закривалися угоди грудня, але було багато й нових, розповідає РБК-Україна Realty з посиланням на аналітику рієлторської компанії Park Lane. Фото: РБК-Україна

Якщо порівняти статистику січня-2022 з аналогічним періодом минулого року в абсолютному грошовому вираженні, виявиться, що зараз покупці вклали на 25% більше грошей. Одна з причин – суттєве здорожчання житла за рік, особливо в бізнес- та преміум-сегментах. Що найбільше користується попитом та власникам якого житла приготуватися до напливу потенційних покупців – в нашому матеріалі.

Дорожче ніж квартири: коли паркінгів буде вистачати на всіх?

Кожен четвертий українець, за даними профільних аналітиків, володіє автомобілем. У столиці ця цифра майже вдвічі вища – близько 40% киян мають особистий транспорт. Це означає, що на українські дороги щодня виїжджає до 10 млн машин. І приблизно п'ята частина з них колесить по столиці. У той же час кількість місць на київських парковках і паркінгах – на порядок менше. Фото: РБК-Україна Realty

Яким має бути правильне паркомісце, щоб гарантувати безпеку автомобілю та комфорт його власнику? Чому забудовники не поспішають забезпечити достатню кількість поркомісць, створюючи проблеми мешканцям, незалежно від наявності у них машини? Як вийшло, що вартість квадратного метра паркінгу дорожче, ніж квартири? Нарешті, скільки потрібно грошей, щоб придбати паркомісце в столичних новобудовах в різних районах – розбирався РБК-Україна Realty.

Чим менше, тим більше: маленькі секрети смарт-квартир

Компактні квартири сьогодні пропонують майже всі провідні забудовники. Маленьке житло користується підвищеним попитом. Головні його переваги –економічність та комфорт. Вдалі проєкти смарт-квартир ні в чому не поступаються повноцінним "однушкам". Фото: Pinterest

Площа смарт-квартир — 18-30 кв.м, в той час як у стандартних "однушек" — від 32 кв. м. Відрізняється і планування – "смарт" не передбачає наявність коридору, кухні та інших окремих приміщень, крім санвузла. Люди, які роблять вибір на користь такого варіанту, цінують компактність, доступність та усамітнення.

При цьому плюсів у "смарта" (крім його доступної ціни) достатньо – ми нарахували близько десятка. Однак в міні-квартирі вистачає і негативних моментів.

На що слід звертати увагу при виборі та облаштуванні смарт-квартири, щоб не пошкодувати про своє рішення – у нашому матеріалі.