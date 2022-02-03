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Квартира для автомобиля: количество и стоимость паркомест в новостройках Киева

Новина українською →
Четверг 03 февраля 2022 17:05
Квартира для автомобиля: количество и стоимость паркомест в новостройках Киева Фото: согласно нормам, паркинги должны быть во всех современных ЖК вне зависимости от класса (facebook.com/SimeynyyKvartalFrankivsk)
Автор: Светлана Голландс

В Киеве и крупных городах Украины проблема парковочных мест усугубляется с каждым годом. Сейчас припарковать свой автомобиль сложно не только в центре и деловых кварталах, но и в спальных районах и новых ЖК. Хотя строительные нормы обязывают застройщиков обеспечить определенное количество паркомест.

Почему украинцам не хватает паркингов, сколько стоит паркоместо в столичных новостройках и каким оно должно быть для удобного ежедневного использования – разбирался РБК-Украина Realty.

Каждый четвертый украинец, по данным АutoСonsulting, владеет автомобилем. В столице эта цифра почти вдвое выше – около 40% киевлян имеют личный транспорт. Это означает, что на украинские дороги каждый день выезжает до 10 млн машин. И примерно пятая часть из них колесит по столице. Количество мест на киевских парковках и паркингах – на порядок меньше.

Стандарты vs реальность

Несмотря на дороговизну — а цены на паркоместа варьируются в диапазоне от 3,5 до 15 тысяч доларов за место в спальных районах до 40-60 тысяч доларов в центре – спрос на парковки в украинской столице остается стабильно высоким, констатируют аналитики рынка. Паркомест катастрофически не хватает. Как результат – автомобили занимают все свободные пространства: проезжую часть, дворы, тротуары. И эта проблема характерна не только для делового центра, но и для спальных районов. Сколько же в городе должно быть паркингов, чтобы жителям было комфортно?

Согласно европейским стандартам, площадь паркинга должна занимать не меньше четверти общей площади жилой застройки. За рубежом паркинги преимущественно подземные, а места для парковки под окнами квартир закреплены за владельцами: появилась чужая машина – увезут на эвакуаторе.

В Украине существуют свои строительные нормы, регламентирующие как количество паркомест (в зависимости от типа и класса жилья), так и технические требования к паркингам. В частноти, при планировании паркинга должны быть обеспечены условия для удобного содержания автомобилей, быстрого маневра въезд-выезд, а также – для безопасного передвижения по самому паркингу. Владелец авто также должен иметь возможность провести его техосмотр и мелкий ремонт.Квартира для автомобиля: количество и стоимость паркомест в новостройках КиеваФото: udp.ua

Согласно нормам, паркинги – наземный либо подземный – должны быть обязательно организованы застройщиками во всех возводимых ЖК вне зависимости от класса. Существует расчет на каждые 100 квартир в разных классах:

  • в новостройках эконом-класса – 20-50 паркомест;
  • в домах комфорт-плюс и бизнес-класса – 60-85 машиномест;
  • в элитных ЖК в центре – 1-2 паркоместа на каждую квартиру;
  • гостевые парковки – не менее 15 паркомест на 100 квартир.

В Украине эти нормы далеко не всегда выполняются. По среднему показателю, в новых ЖК столицы – вне зависимости от класса – предлагается одно паркоместо на две-три квартиры.

Недалеко бежать

Действующие нормы для расположения парковок требуют, чтобы маленькие паркинги (вместимостью до 10 авто) находились на расстоянии не более 10 м от жилого здания.

Паркинги попросторнее (на 11-50 машин) – не более 25 м.

Большой паркинг, который принимает до 300 автомобилей – может находиться в 35 м от ЖК.

Если речь идет о капитальном сооружении, где помещается больше 300 авто – расстояние может быть увеличено до 50 м.

Гостевая парковка должна быть не дальше, чем в 150 м от дома.

Важный момент: любой паркинг может находиться не далее, чем в 700 м от квартиры владельца машины.

Наземный, подземный и гостевой

Наземные парковки (их еще называют "гостевые", но они популярны и у жильцов ЖК) – самые простые в реализации и дешевые. Их чаще всего обустраивают в новостройках низкого ценового сегмента либо в пригороде, где свободной территории пока достаточно. Как правило, это одноуровневые открытые стоянки, которые могут быть ограждены заборами и шлагбаумами, с нанесенной разметкой и знаками.Квартира для автомобиля: количество и стоимость паркомест в новостройках КиеваФото: РБК-Украина Realty

Из достоинств этого вида паркингов можно отметить демократичные цены на машиноместо и простоту в эксплуатации.

Главный недостаток – автомобиль не защищен от погодных условий (снега, дождя, града) и не имеет гарантий от угона или вандализма.

Подземные паркинги — сложные инженерно-строительные конструкции, недешевые как в исполнении, так и в эксплуатации. Их строят в ЖК комфорт-класса и выше.

При строительстве подземного паркинга необходимо соблюсти перечень требований: обеспечить удобство въезда и выезда, хорошую гидроизоляцию, поддержание микроклимата, а также – системы пожаротушения, дымоудаления, связи, освещения. Необходима достаточная для всех видов автомобилей высота потолков и ширина паркомест.

Так, минимальная площадь стандартного паркоместа стартует от 13,3 кв.м (ширина 2,5 м, длина 5,3 м плюс по 10 см на разметку). Паркоместо для семейных автомобилей должно быть просторнее – от 18 кв. м. Высота потолка подземного паркинга – от 2м.

На практике – из-за дефицита свободной площади и высокой стоимости строительства, в ЖК нередко обустраивают небольшие подземные паркинги, что делает их неудобными в эксплуатации.

Стоимость паркомест в Киеве (общая и за кв.метр)

Класс/тип ЖК

Локация

Степень готовности: сданный объект

Степень готовности: несданный объект

Эконом

Окраина города. Спальные районы со слабо развитой инфраструктурой.

от 5 тыс. дол/паркоместо

от 400 дол/кв.м

от 3,5 тыс. дол/паркоместо

от 250 дол/кв.м

Эконом+, Комфорт

Окраина, спальные районы с умеренно развитой инфраструктурой.

от 7 тыс. дол/паркоместо

от 550 дол/кв.м

от 4 тыс. дол/паркоместо

от 300 дол/кв.м

Комфорт+

Спальные районы с хорошо развитой инфраструктурой, прицентровые районы.

от 17 тыс. дол/паркоместо

от 1300 дол/кв.м

от 13 тыс. дол/паркоместо

от 1000 дол/кв.м

Бизнес

Прицентровые районы.

от 25 тыс. дол/паркоместо

от 1900 дол/кв.м

от 20 тыс. дол/паркоместо

от 1400 долл/кв.м

Бизнес+

Прицентровые районы, центр

от 27 тыс. дол/паркоместо

от 2200 дол/кв.м

от 25 тыс. дол/паркоместо

от 2000 дол/кв.м

Источники: OLX, ХК "Киевгорстрой", КН РИЕЛ, DOM.RIA

Главным преимуществом таких парковок считается безопасность автомобиля, а также комфортные условия для владельца машины (в случае, если застройщик соблюдет все нормы). Ключевой минус – дороговизна паркомест под землей, сложность и высокая стоимость их эксплуатации.

Надземные многоуровневые паркинги — не слишком популярны у нас, поскольку требуют больших капиталовложений как при проектировании, так и при строительстве, а также – много свободного места на участке. Согласно нормам – многоуровневый паркинг необходимо проектировать на расстоянии не менее 50 метров от жилого здания.Квартира для автомобиля: количество и стоимость паркомест в новостройках КиеваФото: РБК-Украина Realty

"Умные" парковки

Автоматические или механизированные паркинги — это "умные" технические сооружения, которые представляют из себя боксы с автоматизированными системами, которые сами устанавливают автомобиль на паркоместо. Технология позволяет размещать машины максимально близко и друг над другом. Автомобилисту не нужно самому парковаться – достаточно подать авто на площадку.

Преимущества механизированной автостоянки: ее вместительность, а также – высокая защищенность автомобиля, который хранится как в гараже. Важен и тот момент, что паркинг расположен прямо под домом. К недостаткам стоит отнести сложность и дороговизну конструкции, а также – дополнительные расходы на обслуживание.

По оценке экспертов, проблема с парковками – одна из наиболее чувствительных и сложно решаемых для всех больших украинских городов. Можно, конечно, на местном уровне "вынудить" застройщиков строить необходимое количество подземных парковок и обеспечивать просторные наземные в каждом новом ЖК. Но, как признаются сами застройщики, вместительные, правильно и качественно оборудованные паркинги так или иначе обернутся увеличением цены квадратного метра, что, в свою очередь, усложнит реализацию квартир.

Ранее мы рассказывали, как начался год на рынке недвижимости: какие квартиры покупают в Киеве.

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