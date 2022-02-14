Опасные "хрущевки", запрет стеклить балконы и валютные качели: итоги недели на рынке недвижимости

Как влияет курс доллара на стоимость квартир, в каких случаях оправдана покупка жилья в старой "панельке" и как вложить деньги, чтобы получать гарантированный доход – в обзоре топовых материалов недели на РБК-Украина Realty.

"Хрущевская" оттепель: старые пятиэтажки переживают новую волну популярности

"Хрущевки" снова в центре внимания покупателей жилья на вторичном рынке. По данным Ассоциации риелторов, в декабре 2021 года 2/3 всех покупателей вторичной недвижимости интересовались малогабаритным жильем советского периода. Главная причина популярности таких квартир, как считают специалисты, – их дешевизна, цена квадратного метра в "хрущевки" на 20-40% ниже среднерыночной.

Между тем, в крупных городах страны жилой фонд на 50-70% состоит из "хрущевок"

"Хрущевки" по-прежнему пользуются спросом на вторичном рынке. Особенно – кирпичные дома (Фото: РБК-Украина).

Какие основные плюсы и минусы старых пятиэтажек, дождутся ли украинцы реновации или нового жилья? Что такое покупка "хрущевки": выгодное приобретение или глупая трата денег? Как не приобрести квартиру, которая станет миной замедленного действия? – в нашем материале.

На "валютной игле": что делают скачки курса с ценами на недвижимость

Что делать, если собрался покупать квартиру, а курс доллара начало лихорадить? Украинцы уже не раз переживали подобную ситуацию, в том числе на рынке недвижимости. Но нынешняя имеет свои отличительные черты: валютный курс не столько растет, сколько хаотично прыгает.

Что хуже для рынка – поступательное обесценивание нацвалюты или подобная беспорядочная смена котировок – и какие у него перспективы в ближайшем будущем? Как ситуация повлияет на цены и активность продавцов? Обо всем – в нашем аналитическом материале.

"Советское" наследие: какие серии панельных домов до сих пор привлекательны

На какие "советские" панельки в Украине охотятся иностранцы, и что нужно спросить у риелтора на просмотре, если решил поселиться в таком доме? Что означает аббревиатура КТ и почему фасады 134-й и 96-й серий должны быть обязательно облицованы плиткой?

Фото: панельные дома в Киеве постройки советского периода (Виталий Носач, РБК-Украина)

В материале РБК-Украина Realty рассматриваем четыре ключевых причины, по которым сегодня большинство покупателей на вторичном рынке обращают свое внимание на дома поздних "советских" серий.

Среди прочего из материала вы узнаете, чего больше всего следует остерегаться, выбирая квартиру в "панельке". В частности, почему такой правильный элемент, как полноценный техэтаж, сегодня, скорее, проблема, чем благо для панельных домов.

Спасти рядового инвестора: как вложить в деньги в недвижимость и не пожалеть об этом

По прогнозам экономистов, в 2022 году ставки по депозитам существенно не изменятся. При оптимистическом прогнозе, рост процентов по гривневым вложениям возможен лишь на 0,5-1%. А ставки по валютным депозитам останутся на уровне 2021 года.

Фото: РБК-Украина

При этом инфляция в Украине будет достаточно высокой: от 7% до 10% за год. Иными словами, депозиты не могу защитить наши вложения от обесценивания. Куда, кроме банковских вкладов и квадратных метров, можно сегодня инвестировать и есть ли смысл вкладывать средства в новые проекты?

По мнению аналитиков рынка – есть. Уже несколько девелоперских компаний объявили о внедрении нового инвестиционного инструмента – фондов инвестирования в недвижимость, которые позволят получить от 10% валютной прибыли в год. Как они будут работать? Каковы их преимущества и риски и сколько нужно накоплений, чтобы стать инвестором?

Об этом рассказал в своей авторской колонке для РБК-Украина Realty Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Developmen.

Прощай, балкон: в Киеве объявили войну застекленным балконам и кондиционерам на фасадах

В Киеве планируют запретить пристройку, изменение формы окон и балконов, а также установку кондиционеров на фасадах домов, которые относятся к объектам культурного наследия.

Об этом сообщил РБК-Украина Realty со ссылкой на заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива.

Фото: застекленный балкон с кондиционером на фасаде дома (РБК-Украина)

Что именно попадет под запрет, кто рискует понести наказание за незаконные изменения фасада и насколько ужесточится ответственность за подобные нарушения в этом году?

Обо всем в деталях – в нашем материале.