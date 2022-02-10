ru ua
Чт, 10 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Грибок на стенах и "кряхтящие" лифты: на что обратить внимание в панельных домах

Новина українською →
Четверг 10 февраля 2022 16:45
Грибок на стенах и "кряхтящие" лифты: на что обратить внимание в панельных домах Фото: рост интереса покупателей к "панелькам" – одна из нынешних тенденций (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Голландс

Чем привлекательно и чем опасно для своих хозяев жилье позднего советского периода. На какие панельные серии в Украине охотятся иностранцы и что нужно спросить у риелтора на просмотре.

РБК-Украина REALTY продолжает рассказ об особенностях и проблемах квартир в старых домах.

Торг окончен

Начало года ознаменовалось на рынке жилья неожиданными и взаимоисключающими тенденциями. С одной стороны – опасения начала военных действий и резкий отток капитала из Украины заставили нервничать как продавцов, так и покупателей – количество сделок снизилось на 20-50%. С другой – цены как на первичную, так и на вторичную недвижимость продолжили рост. За месяц, правда, он мало заметен. И на вторичке выражается в отказе продавцов от торга – в то время как в прошлом году дисконт в 3-5% от заявленной цены для реального покупателя был нормой. Особенно если речь шла о квартирах в советском жилом фонде.

Четыре причины купить панельку

Рост интереса покупателей к этому виду жилья – еще одна из нынешних тенденций. Объясняется эта тенденция просто.

  • Во-первых, типовые советские серии, сильно проигрывая в состоянии коммуникаций и планировках современным проектам, традиционно дешевле: разница составляет 15-40% (в зависимости от состояния, серии и возраста дома).
  • Во-вторых, жилье в типовых многоэтажках расположено в обжитых, уютных и тихих микрорайонах, где все было приспособлено еще с момента застройки: развитая социальная инфраструктура, зоны отдыха и пр.
  • В-третьих, такие квартиры часто продаются в состоянии “переклеить обои и жить” – то есть, вполне пригодны для заселения. В то время как новостройка потребует еще немало денег и времени на обустройство.
  • Наконец, квартиры вторичного рынка – вполне надежная гавань для инвестиций, так как и де-юре, и де-факто уже является активом. Что не всегда можно сказать о новостройках, право собственности на которые можно ожидать очень долго. Тем более – в сегодняшней нестабильной ситуации.

Поэтому такое жилье вполне заслуживает внимания.

Сегодня мы расскажем о типовом жилье в панельных домах улучшенных серий позднего советского периода.

Серия КТ

Эта серия была разработана одновременно с БПС. Считается, что название расшифровывается как "Киевские технологии" – ее разработчиками выступили столичные инженеры в тандеме Главкиевгорстроем.

Это 12-и и 16-этажные крупнопанельные жилые дома. КТ, в сравнении с БПС, привлекательнее внешне и имеет более удачные планировки (просторные прихожие и прямоугольные балконы). Поэтому квартиры в КТ в советское время считались престижными.Грибок на стенах и &quot;кряхтящие&quot; лифты: на что обратить внимание в панельных домахФото: дом серии КТ (dom.ria)

Первые дома серии КТ были 12-этажные (КТ-12). Они впервые появились в жилых микрорайонах Борщаговка и Виноградарь. Позже на поток были поставлены 16-этажные версии, которые активно строились в 80-х годах.

В серии КТ несущим является внутренний каркас. Внешние же стены выполнены из керамзитобетона и не выполняют несущей функции. Поэтому трещины на фасаде, которые часто отпугивают потенциальных покупателей, не представляют угрозы.

А вот что должно насторожить, так это уровень гидроизоляции. Само по себе покрытие фасадов водонепроницаемое, в его состав входит мелкий щебень, который создает характерную шероховатую текстуру. Но вертикальные стыки фасада не всегда хорошо загерметизированы. Как результат – влага может попадать в помещение и на внешних стенах поселяется грибок. Хозяева будут, скорее всего, прятать его под обоями, шторами и пр. – на просмотре перед покупкой надо быть внимательными и обязательно уточнять этот момент.

Что надо учитывать, выбирая квартиру в серии КТ:

  • из-за проблем со швами на фасаде в квартиру может проникать влага, как результат – придется жить с грибком;
  • внешние стены в КТ могут быть холодными – терять тепло через щели в стыках;
  • толщина внешних стен составляет 30 см, межквартирных – 16 см, межкомнатных – 16-14 см.
  • плохая звукоизоляция, но поскольку планировки в этих домах удачные, можно обшить комнаты звукоизолирующими материалами – "украденные" на них 5-10 см вы не ощутите;
  • лифты в этой серии – одни из самых старых, поэтому сегодня, когда они работают уже на грани своих возможностей, надо быть готовым к их частым поломках и громкому "кряхтению";
  • планировки в КТ улучшенные: все комнаты отдельные, ванная рассчитана на длину 1,7м, площадь кухонь – 8,3-8,5 кв.м;
  • ресурс этих домов – до 70 лет эксплуатации. Большинство из них строили 30-40 лет назад и половину своего ресурса они уже отжили.

96-я серия

96-я серия стала улучшенной версией 464-й и 480-й серий. Ее также разработали киевляне. Инженеры и архитекторы решали две ключевые задачи: сделать планировки комфортнее и практичнее и обеспечить быстрый процесс стороительства при максимальной надежности постройки.

96-я серия стала своего рода "конструктором" – блок-секции, из которых собирался дом, позволяли варьировать этажность, количество подъездов и квартир. Это дало возможность уйти от однотипности и разнообразить жилые микрорайоны.Грибок на стенах и &quot;кряхтящие&quot; лифты: на что обратить внимание в панельных домахФото: дом 96-й серии (РБК-Украина)

Как и предшественники, 96-я серия имеет несущий каркас из железобетонных панелей. Фасад выполнен из керамзитобетона и должен быть покрыт плиткой для гидро- и теплоизоляции. Увы, плитку можно увидеть не на всех домах этой серии, а это уже нарушение технологии. В результате жильцы получали просторные и уютные квартиры – с холодными внешними стенами и сыростью возле окон.

Что нужно помнить, выбирая 96-ю серию:

  • фасад должен быть обложен плиткой, в противном случае сырости в квартире не избежать;
  • серия имеет полноценные техэтажи, которые – если нет надлежащего контроля – нередко превращаются в ночлежки;
  • планировки считаются одними из лучших в эконом-классе: комнаты изолированные, выполнены в удачных пропорциях;
  • кухни имеют площадь 7,5-8,5 кв.м, высота потолка – 2,64 м, толщина несущих стен – 35 см;
  • во всех квартирах предусмотрены кладовки, антресоли, шкафы.

134-я серия

Это усовершенствованная 96-я серия, которая встречается в разной высотности: от 5 до 12 этажей.

134-я серия была дороже в строительстве, чем 96-я, но имела куда более эффектный внешний вид. Что сделало ее популярной на многие годы. До сегодняшнего дня из всех панельных серий 70-80-х годов она считается лучшей и пользуется постоянным спросом не только у украинских покупателей, но и у иностранных инвесторов. Последние, по словам риелторов, буквально "охотятся" за квартирами этой серии, покупая их для сдачи в аренду.Грибок на стенах и &quot;кряхтящие&quot; лифты: на что обратить внимание в панельных домахФото: дом 134-й серии (wikipedia)

Что вы приобретаете вместе со 134-й серией:

  • приличных соседей – в эту серию чаще, чем в другие, селили научную интеллигенцию, партноменклатуру, деятелей искусств;
  • добротные планировки: просторные квадратные кухни площадью до 8,5 кв.м; просторные ванные комнаты, кладовые, антресоли или гардеробные в каждой квартире;
  • комфортную высоту потолков – 2,64 м, толщину несущих стен – 35 см;
  • фасад из керамзитобетона;
  • грибок на стенах, если фасад выходит на север или восток, на водоем или на ветреную сторону, и при этом не обложен плиткой;
  • неожиданных соседей на чердаке, если дом не охраняется или плохо обслуживается.

Ранее мы рассказывали есть ли смысл сейчас покупать квартиру в "хрущевке".

Также мы писали о том, какие квартиры советских серий не стоит покупать. Рассматривали плюсы и минусы 464-й серии, "чешек" и БПС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Жилье
Мнения
Оксана Чередничок
На чемоданах: как реагируют покупатели жилья на угрозу войны
Оксана Чередничок
ведущий эксперт по жилой недвижимости Киева и области
Владимир Копоть
Себе на пользу: как читать договор с застройщиком и на что обратить особое внимание
Владимир Копоть
юрист, соучредитель и руководитель сервиса Monitor.Estate
Назар Бенч
Гибкость, адаптивность и функциональность: какими будут офисы в 2022 году
Назар Бенч
владелец инвестиционно-строительной компании "Феникс Групп"
Юлия Ступина
Инвесторам придется делиться, а покупателям – платить больше: как отразится на цене квартир законопроект 5600
Юлия Ступина
директор по финансам Строй сити Девелопмент групп
Все мнения