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Небезпечні "хрущовки", заборона склити балкони і валютні гойдалки: підсумки тижня на ринку нерухомості

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Понеділок 14 лютого 2022 08:12
Небезпечні "хрущовки", заборона склити балкони і валютні гойдалки: підсумки тижня на ринку нерухомості Фото: на вторинному ринку знову популярні "хрущовки" та радянські "панельки" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Голландс

Як впливає курс долара на вартість квартир, у яких випадках виправдана покупка житла у старій "панельці" та як вкласти гроші, щоб отримувати гарантований прибуток – в огляді топових матеріалів тижня на РБК-Україна Realty.

"Хрущовська" відлига: старі п'ятиповерхівки переживають нову хвилю популярності

"Хрущовки" знову в центрі уваги покупців житла на вторинному ринку. За даними Асоціації рієлторів, в грудні 2021 року 2/3 всіх покупців вторинної нерухомості цікавилися малогабаритним житлом радянського періоду. Головна причина популярності таких квартир, як вважають фахівці, – їх дешевизна, ціна квадратного метра в "хрущовки" на 20-40% нижче середньоринкової.

Тим часом у великих містах країни житловий фонд на 50-70% складається з "хрущовок"

Небезпечні &quot;хрущовки&quot;, заборона склити балкони і валютні гойдалки: підсумки тижня на ринку нерухомості"Хрущовки" як і раніше мають попит на вторинному ринку. Особливо – цегляні будинки (Фото: РБК-Україна).

Які основні плюси та мінуси старих п'ятиповерхівок, чи дочекаються українці реновації або нового житла? Що таке покупка "хрущовки": вигідне придбання або дурна трата грошей? Як не придбати квартиру, яка стане міною уповільненої дії? – у нашому матеріалі.

На "валютній голці": що роблять стрибки курсу з цінами на нерухомість

Що робити, якщо зібрався купувати квартиру, а курс долара почало лихоманити? Українці вже не одноразово переживали подібну ситуацію, в тому числі на ринку нерухомості. Але нинішня має свої відмінні риси: валютний курс не стільки зростає, скільки хаотично стрибає.

Небезпечні &quot;хрущовки&quot;, заборона склити балкони і валютні гойдалки: підсумки тижня на ринку нерухомості

Що гірше для ринку – поступальне знецінення нацвалюти або подібна безладна зміна котирувань – і які у нього перспективи в найближчому майбутньому? Як ситуація вплине на ціни та активність продавців? Про все – в нашому аналітичному матеріалі.

"Радянська" спадщина: які серії панельних будинків досі привабливі

На які "радянські" панельки в Україні полюють іноземці, і що потрібно запитати у рієлтора на перегляді, якщо вирішив оселитися в такому будинку? Що означає абревіатура КТ і чому фасади 134-ї та 96-ї серій повинні бути обов'язково облицьовані плиткою?

Небезпечні &quot;хрущовки&quot;, заборона склити балкони і валютні гойдалки: підсумки тижня на ринку нерухомостіФото: панельні будинки в Києві побудови радянського періоду (Віталій Носач, РБК-Україна)

У матеріалі РБК-Україна Realty розглядаємо чотири ключові причини, за якими сьогодні більшість покупців на вторинному ринку звертають свою увагу на будинки пізніх "радянських" серій.

Серед іншого з матеріалу ви дізнаєтеся, чого найбільше слід остерігатися, обираючи квартиру в "панельці". Зокрема, чому такий правильний елемент, як повноцінний техповерх, сьогодні, швидше, проблема, ніж благо для панельних будинків.

Врятувати рядового інвестора: як вкласти в гроші в нерухомість і не пошкодувати про це

За прогнозами економістів, у 2022 році ставки за депозитами істотно не зміняться. При оптимістичному прогнозі, зростання відсотків за гривневими вкладеннями можливе лише на 0,5-1%. А ставки за валютними депозитами залишаться на рівні 2021 року.

Небезпечні &quot;хрущовки&quot;, заборона склити балкони і валютні гойдалки: підсумки тижня на ринку нерухомостіФото: РБК-Україна

При цьому інфляція в Україні буде досить високою: від 7% до 10% за рік. Іншими словами, депозити не можу захистити наші вкладення від знецінення. Куди, крім банківських вкладів та квадратних метрів, можна сьогодні інвестувати та чи є сенс вкладати кошти в нові проєкти?

На думку аналітиків ринку – є. Вже кілька девелоперських компаній оголосили про впровадження нового інвестиційного інструменту – фондів інвестування в нерухомість, які дозволять отримати від 10% валютного прибутку на рік. Як вони працюватимуть? Які їхні переваги та ризики та скільки потрібно накопичень, щоб стати інвестором?

Про це розповів у своїй авторській колонці задля РБК-Україна Realty Володимир Семенцов, співзасновник і керуючий партнер компанії INSPI Developmen.

Прощавай, балкон: у Києві оголосили війну заскленим балконам та кондиціонерам на фасадах

У Києві планують заборонити прибудову, зміну форми вікон і балконів, а також установку кондиціонерів на фасадах будинків, які належать до об'єктів культурної спадщини.

Про це повідомив РБК-Україна Realty з посиланням на заступника голови КМДА Володимира Прокопіва.

Небезпечні &quot;хрущовки&quot;, заборона склити балкони і валютні гойдалки: підсумки тижня на ринку нерухомостіФото: засклений балкон з кондиціонером на фасаді будинку (РБК-Україна)

Що саме потрапить під заборону, хто ризикує понести покарання за незаконні зміни фасаду і наскільки посилиться відповідальність за подібні порушення в цьому році?

Про все в деталях – у нашому матеріалі.

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