ru ua
Чт, 10 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Долой балконы и кондиционеры: жильцам дадут год на приведение домов в порядок

Новина українською →
Четверг 10 февраля 2022 09:50
Долой балконы и кондиционеры: жильцам дадут год на приведение домов в порядок Фото: исторические дома были изуродованы балконами и кондиционерами, считают в КМДА (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

В Киеве планируют запретить пристройку, изменение формы окон и балконов, а также установку кондиционеров на фасадах домов, которые относятся к объектам культурного наследия.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива.

Что запретят жильцам старых домов

Под запрет попадут:

  • размещение систем кондиционирования воздуха, если они портят архитектурный облик исторического здания;
  • утепление и остекление имеющихся балконов и лоджий, их достройка, расширение и т.п.;
  • расширение имеющихся оконных и балконных проемов, изменение форм и цветов оконных рам и балконных дверей.

"Это поможет восстановить эстетический вид исторических домов, размещенных в центральном ареале города Киева, которые были изуродованы балконами и кондиционерами", – отметил Владимир Прокопив, который инициировал соответствующий проект решения.

Заместитель главы КМД уточнил, что владельцам таких "надстроек" будет даваться год на демонтаж. После исполнительный орган будет выписывать штраф, а "Киевблагоустрій" будет возвращать зданию исторический облик.

Спасение города и ответственность за пристройки

По словам Прокопива, над соответствующим документом почти два года работали специалисты, урбанисты и общественные активисты.Долой балконы и кондиционеры: жильцам дадут год на приведение домов в порядок"Это станет первым шагом в приведении исторического центра и исторических зданий в порядок", – сказал он.

Документ уже поддержали профильные комиссии Киевсовета. Также его должны рассмотреть на пленарном заседании городского совета.

При этом, в Минрегионе взялись за нарушения в процессе строительства, а именно – незаконные пристройки и этажи. В ведомстве рассказали, что за незаконные надстройки будут наказывать генподрядчиков, архитекторов и инженеров – всех, кто может быть причастным к процессу строительства. Остальные нарушения также будут строго контролироваться новым органом – ГИАГ, который начал работу в 2021 году.

Теперь за надстройку еще нескольких этажей, которые не были задекларированы перед началом строительных работ, застройщики и другие участники этого процесса могут понести уголовную ответственность.

Ранее мы рассказывали как курсовые колебания влияют на рынок недвижимости.

Также мы разбирались, есть ли смысл сейчас покупать квартиру в "хрущевке".

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
Мнения
Оксана Чередничок
На чемоданах: как реагируют покупатели жилья на угрозу войны
Оксана Чередничок
ведущий эксперт по жилой недвижимости Киева и области
Владимир Копоть
Себе на пользу: как читать договор с застройщиком и на что обратить особое внимание
Владимир Копоть
юрист, соучредитель и руководитель сервиса Monitor.Estate
Назар Бенч
Гибкость, адаптивность и функциональность: какими будут офисы в 2022 году
Назар Бенч
владелец инвестиционно-строительной компании "Феникс Групп"
Юлия Ступина
Инвесторам придется делиться, а покупателям – платить больше: как отразится на цене квартир законопроект 5600
Юлия Ступина
директор по финансам Строй сити Девелопмент групп
Все мнения