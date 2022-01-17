Обвал цен, жизнь в "белой коробке" и последствия скандального закона – итоги недели на рынке недвижимости

Почему в январе хорошо покупать жилье, в чем плюсы и минусы квартиры на первом этаже, что будет с ценами на недвижимость в 2022 году и в каких случаях стоит выбирать квартиру в отделке White Box – итоги недели на рынке недвижимости от РБК-Украина Realty.

Купить квартиру в январе и выиграть

Разговоры о том, что приобретать жилье в январе дело неблагодарное, ибо рынок в спячке – не слишком оправданы, считает СЕО компании Greenol Олег Приходько. Как раз напротив – именно в постпраздничный период можно совершить очень выгодную покупку.

Январь – один из самых коротких месяцев по количеству рабочих и банковских дней. Застройщики в этот период весьма гибки по ценообразованию и разнообразию "плюшек" для клиентов. Для них январский покупатель – это клад, которого пытаются удовлетворить всем офисом продаж.

Эксперт рекомендует обратить внимание на первичный рынок и искать хорошие скидки. Он напоминает, что в начале года застройщики не меняют резко цены, поэтому есть шанс выбрать лучшую.

Интересно также в январе заглянуть за город. В этот период можно увидеть, как живет частный сектор в несезон. Проверить готовность дома к зиме, оперативность очистки снега, качество дорог и общественного транспорта и надежность коммунальных служб.

Цены на жилье: покупать или ждать?

В текущем году цены на жилье могут заметно просесть, предупреждают эксперты. Бурный рост, будораживший украинский рынок недвижимости в течение всего прошлого года – окончен. Впереди – стагнация и, возможно – ситуативное снижение цен в отдельных сегментах.

На первичном рынке застройщикам уже не удастся так активно менять ценники, как пару месяцев назад. Очереди в отделах продаж рассосались. Застройщики оказались между двух огней: с одной стороны – постоянно растущей себестоимостью строительства, с другой – падающей покупательской способностью.

По мнению экспертов, уже весной этого года мы увидим значительный крен в сторону вторички. Этот рынок более гибкий, а его участники – более договороспособны. "На гребне волны" будет рынок квартир, которые приобретаются для жизни. Что касается инвестиций – есть вопросы, ответы на которые можно найти в материале.

Закон 5600: подводные камни

Законопроект 5600 был принят парламентом в конце ноября и стал законом. Он вводит налог 18% на доходы физлиц при продаже недвижимости. Касается это не всех сделок, а лишь продажи в течение отчетного года третьего и последующих объектов. То есть, это отчисления от чистого дохода разъяснила в своей колонке Юлия Ступина, директор по финансам Строй Сити Девелопмент Групп.

Не распространяется эта норма на имущество, полученное по наследству. Там сохраняется ставка 5%. Какой части инвесторов и застройщиков коснутся нововведения, оценки расходятся: от 5% рынка до 40%. Все зависит от того, какие критерии используются.

Ожидается, что закон укрепит ресурсную базу бюджета и будет предотвращать потери из-за уклонения от налогообложения. Но – в то же время – спровоцирует рост цен на рынке и уход наименее устойчивых застройщиков.

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По мнению Юлии Ступиной, новые нормы ударят по большому количеству инвесторов, которые покупают квартиры на начальных этапах готовности объекта, чтобы заработать на дальнейшей перепродаже.

Первый этаж: жить или страдать?

Примечание "не первый этаж" часто можно встретить в объявлениях от желающих приобрести жилье: людей смущает и возможный шум под окном, и дополнительные затраты на безопасность.

Прежде, чем принимать решение, стоит оценить все плюсы и минусы. Мы собрали их в своем материале.

Квартира "с чистого листа": когда хороша отделка Вайт Бокс?

White Box или предчистовая отделка набирает популярности у застройщиков и покупателей квартир. Ее основное преимущество — базовая готовность квартиры к заселению, пусть и без дизайнерских изысков. Черновые работы уже выполнены, но до финишной отделки и декора дело еще не дошло. Фото: fresco.od.ua

Буквально White Box переводится, как "белая коробка" и такое название четко описывает внешний вид помещения при передаче покупателю. Этот формат сильно экономит ресурс новоселов, так как черновые работы являются наиболее "грязными" и энергозатратными. В чем плюсы и минусы Вайт Бокс и в каких случаях от нее стоит отказаться — в нашем материале.