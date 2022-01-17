Обвал цін, життя в "білій коробці" та наслідки скандального закону – підсумки тижня на ринку нерухомості

Чому в січні добре купувати житло, в чому плюси та мінуси квартири на першому поверсі, що буде з цінами на нерухомість у 2022 році та в яких випадках варто обирати квартиру в обробці White Box – підсумки тижня на ринку нерухомості від РБК-Україна Realty.

Купити квартиру у січні та виграти

Розмови про те, що купувати житло у січні справа невдячна, бо ринок у сплячці – не надто виправдані, вважає СЕО компанії Greenol Олег Приходько. Як раз навпаки – саме в післясвятковий період можна зробити дуже вигідну покупку.

Січень – один із найкоротших місяців за кількістю робочих та банківських днів. Забудовники в цей період дуже гнучкі за ціноутворенням та різноманітністю "плюшок" для клієнтів. Для них січневий покупець – це скарб, який намагаються задовольнити всім офісом продажів.

Експерт рекомендує звернути увагу на первинний ринок та шукати хороші знижки. Він нагадує, що на початку року забудовники не змінюють різко ціни, тому є шанс обрати найкращу.

Цікаво також у січні заглянути за місто. У цей період можна побачити, як живе приватний сектор у несезон. Перевірити готовність будинку до зими, оперативність очищення снігу, якість доріг та громадського транспорту та надійність комунальних служб.

Ціни на житло: купувати чи чекати?

Цього року ціни на житло можуть помітно просісти, попереджають експерти. Бурхливе зростання, що роздмухував український ринок нерухомості протягом усього минулого року – закінчено. Попереду – стагнація та, можливо, ситуативне зниження цін в окремих сегментах.

На первинному ринку забудовникам вже не вдасться так активно змінювати цінники, як кілька місяців тому. Черги у відділах продажу розсмокталися. Забудовники опинилися між двома вогнями: з одного боку – собівартістю будівництва, що постійно зростає, з іншого – падаючою купівельною спроможністю. На думку експертів, вже навесні цього року ми побачимо значний крен у бік вторинного ринку. Цей ринок більш гнучкий, а його учасники – більш договороспроможні. "На гребені хвилі" буде ринок квартир, які купуються для життя. Щодо інвестицій – є питання, відповіді на які можна знайти в матеріалі.

Закон 5600: підводні камені

Законопроект 5600 був ухвалений парламентом наприкінці листопада і став законом. Він запроваджує податок 18% на доходи фізосіб під час продажу нерухомості. Стосується це не всіх угод, лише продажу протягом звітного року третього і наступних об'єктів. Тобто це відрахування від чистого доходу роз'яснила у своїй колонці Юлія Ступіна, директор з фінансів Строй Сіті Девелопмент Груп.

Не поширюється ця норма й на майно, отримане у спадок. Там зберігається ставка 5%. Яку частину інвесторів та забудовників торкнуться нововведення, оцінки розходяться: від 5% ринку до 40%. Все залежить від того, які використовуються критерії.

Очікується, що закон зміцнить ресурсну базу бюджету та запобігатиме втратам через ухилення від оподаткування. Але – водночас – спровокує зростання цін на ринку та втрату найменш стійких забудовників. Фото: freepik

На думку Юлії Ступіної, нові норми вдарять по великій кількісті інвесторів, які купують квартири на початкових етапах готовності об'єкту, щоб заробити на подальшому перепродажі.

Перший поверх: жити чи страждати?

Примітку "не перший поверх" часто можна зустріти в оголошеннях від бажаючих придбати житло: людей бентежить можливий шум під вікном, і додаткові витрати на безпеку.

Перш ніж приймати рішення, варто оцінити всі плюси та мінуси. Ми зібрали їх у своєму матеріалі.

Квартира "з чистого листа": коли варто вибирати оздоблення Вайт Бокс?

White Box або передчистове оздоблення набирає популярності у забудовників та покупців квартир. Його основна перевага – базова готовність квартири до заселення, нехай й без дизайнерських вишукувань. Чорнові роботи вже виконані, але до фінішного оздоблення та декору справа ще не дійшла. Фото: fresco.od.ua

Буквально White Box перекладається як "біла коробка" і така назва чітко описує зовнішній вигляд приміщення при передачі покупцю. Цей формат сильно заощаджує ресурс новоселів, оскільки чернові роботи є найбільш "брудними" та енерговитратними. У чому плюси та мінуси Вайт Бокс і в яких випадках від неї варто відмовитись – у нашому матеріалі.