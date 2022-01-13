Январь – лучший месяц для покупки жилья: объясняем почему

Все, кто когда-либо имел дело с рынком недвижимости – знают о его сезонности. Каждый месяц года имеет свои особенности по поиску и оформлению сделок по покупке жилья. Этот вопрос актуален как для первичного, так и вторичного рынков, как многоэтажных, так и загородных домов.

Почему стоит выбирать и покупать жилье в январе – рассказывает РБК-Украина Realty со ссылкой на Фейсбук-страницу СЕО девелоперской компании Greenol Олега Приходько.

Чем особенный январь на рынке

Индивидуальные особенности периода: один из самых коротких месяцев по количеству рабочих и банковских дней и наибольшему количеству праздничных и выходных. Вместе с большим количеством выходных дней спадает бизнес-активность во всех сферах деятельности страны, даже президенты устраивают себе каникулы.

Застройщики могут рассчитывать на манну небесную в виде потенциальных покупателей, которые получили годовые бонусы от работодателей и/или удачно закрыли свой финансовый год. Для многих застройщиков январский покупатель – это удивительный клад, которого пытаются удовлетворить всем офисом продаж при поддержке сладостей и ароматного кофе.

Месяц подарков от застройщиков

Застройщики в январе весьма гибки по ценообразованию и предоставлению индивидуальных скидок, ведь цифры годовых отчетов уже закрыты, начинается новый квартал и новый отчетный год и все накопительные отчетные сведения в это время захватили лишь нули, которые срочно нужно загнать в плюсы. В зависимости от погодных условий, особенно от температурных показателей и движется график строительства новых объектов, ведь лить бетон в минус 20 – весьма не простое дело. Если покупатель желает осмотреть новостройку на высоком этаже, то теплая непродуваемая одежда пригодится.

Если ищете себе жилье у небольшого застройщика – начните поиск заранее, ведь начало нового года – это еще и начало нового периода бюджета расходов, возможные изменения в рекламных стратегиях. Фото: РБК-Украина

Вторичный рынок – время риелторов-стажеров

Вторичный рынок вполне уверенно празднует. Как одиночные продавцы, так и профессиональные инвесторы наслаждаются новогодним настроением и снежной природой. Общее количество объектов, которые были выставлены на продажу по сравнению с цифрами 4-го квартала, в прошлом месяце уменьшилось на 25-30%. И пусть бизнес не мешает лыжно-глинтвейному отдыху, и все точно знают, квадратные метры, подготовленные к продаже, никуда не денутся.

Искать себе квартиру в сегменте "эконом плюс" или "бизнес минус" – непростое дело в этот период. По разным причинам, зима – это еще и активизация агентств по недвижимости в поиске новых специалистов по продаже и аренде. Вероятность натолкнуться на стажера очень высока, поэтому следите и требуйте профессионального сервиса от посредника.

Есть высокая вероятность, что какой-то из объектов или секций жилого комплекса был сдан в эксплуатацию в конце прошлого года, в таком случае риски по приобретению новостройки минимальны, однако цены наибольшие за весь период продажи именно этих квадратных метров. Хотя и в этом случае есть плюсы – возможность приобретения квартир у первичных инвесторов, возможно даже по договорам переуступки права требования.

Дом за городом – проверка зимой

Обзор загородного жилья в январе покажет, действительно ли в заснеженную пору года вы сможете беспрепятственно добраться от дома до города и обратно. Особое внимание необходимо уделить дорогам с избыточным наклоном, ведь не всегда вовремя обрабатываются дороги от гололеда.

Самые суровые морозы на Крещение покажут вам действительно ли качественно дом утеплен, соблюдены ли технологии закладки фундамента и пола по промерзанию, насколько профессионально подобраны и смонтированы стеклопакеты, ведь их промерзание или запотевание – это заботы будущих жильцов. Кто хочет иметь дискомфорт из-за ручьев конденсата с подоконника на пол? Если вокруг коттеджа есть устаревшая сельская застройка, то дым и чад от отопления дровами и торфом может стать неприятным приложением к свежему воздуху. Фото: flickr.com

Первичный рынок загородного жилья – это природа и окружение, подъездные пути и качество коммунальщиков по уборке снега. А если в планах писпользование маршрутного транспорта, необходимо проверить доступ к его остановкам и интенсивность движения, ведь мороз – не лучший товарищ в ожидании.

Чаще всего строительство зимой затухает, это зависит от степени готовности домов. Временные отключения электроэнергии в удаленных от городов населенных пунктах – как вопрос для изучения потенциальным покупателям. Как правило, зима – это минимальный поток покупателей загородного жилья, а значит – лучшие шансы получить индивидуальную скидку при покупке.

Советы для январских покупателей

Чаще всего, но не всегда, на новогодние праздники происходит колебание курса валют. И если сбережения потенциального покупателя в валюте, то курс рекомендуется отслеживать еще с середины октября.

В январе, как правило, застройщики не прибегают к стремительным изменениям своей ценовой политики, поэтому медианные цены стабильны в этот период.

С принятием закона 6500, изменились условия налогообложения операций с недвижимым имуществом. Поэтому необходимо поинтересоваться о сроке владения недвижимостью у продавца.

Учитывая перечисленные аспекты и не менее значительные общие рекомендации по приобретению квартир в январе – обратить внимание на первичный рынок и искать скидки от застройщиков, возможно у кого-то еще будут действовать новогодние, а кто-то откликнется на индивидуальную. По загородному жилью – проверка беспрепятственного доступа до него и энергоэффективности готового жилья.

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