Какими будут цены на квартиры в 2022 году: эксперты озвучили прогнозы

Цены на жилье в Украине в 2022-м году могут заметно просесть. Тренд наметился еще в конце 2021-го и сейчас уверенно укрепляется. Рынок покупателей опять переходит в рынок продавцов. Бурный рост, будораживший украинский рынок недвижимости в течение всего прошлого года – окончен, считают эксперты. Впереди – стагнация и, возможно – ситуативное снижение цен в отдельных сегментах.

Каких цен на квартиры ждать в 2022 – в материале РБК-Украина Realty.

Новостройки: цена растет – покупатели уходят

Весь 2021 год застройщики чувствовали себя более чем уверенно: продажи постоянно росли, несмотря на регулярное поднятие цен на квадратные метры. А "зачистка" рынка за счет вынужденного ухода некоторых крупных игроков – шло только на пользу.

Однако в конце года ситуация резко изменилась: очереди в отделах продаж рассосались, интерес к первичке начал угасать.

Застройщики оказались между двух огней: с одной стороны – постоянно растущей себестоимостью строительства, с другой – падающей покупательской способностью, отмечают аналитики.

Так, независимый эксперт по недвижимости Ярослав Цуканов отмечает: "на протяжении прошлого года себестоимость строительства резко возросла. Цены на стройматериалы, строительно-монтажные работы и энергоносители взлетели от 17 до 45%. Эта тенденция сохраняется и сейчас, особенно из-за роста цен на газ и логистику".

Пришлось понимать цену строящихся "квадратов". Смогут ли при этом застройщики удержать интерес потенциальных покупателей – вопрос открытый.

Сейчас рынок новостроек завис над пропастью. Если в 2021-м цены могли расти – у украинцев были свободные деньги и понимание перспектив своих вложнений, – то сейчас они закончились. В отделах продаж констатируют невыполнение планов. В некоторых комплексах открывают продажи в новых очередях только для того, чтобы завершить строительство предыдущих.

Дилемма для застройщика: держать цену или уходить

Стоит отметить, что застройщики и без того уже успели подпортить свою репутацию – как скандалами и банкротствами (например, "Аркада"), так и нарушениями сроков строительства и сдачи объектов. Даже в столице, на которую приходится более четверти всех стройплощадок в стране, трудно отыскать компанию, которая сдает дома вовремя. В среднем сроки задержки варьируются от 6 до 24 месяцев. Все это уже успело сработать против рынка первичной недвижимости и вытолкнуть с него значительную часть потенциальных покупателей, отмечают аналитики.

Если цены на новостройки останутся прежними или начнут расти – трудно ожидать активности покупателей. Сдержать рост цен на первичке сейчас позволяет только конкуренция, считает Ярослав Цуканов. Но это сдерживание не сделает погоды, если себестоимость строительства продолжит расти. По его мнению, к недвижимости как инструменту инвестирования, людей подталкивает инфляция, которая наблюдается во всем мире. Но та же инфляция бьет и по застройщикам.

"Доллар в мире будет расти и дальше, – считает Ярослав Цуканов. — Синхронно вынуждены будут подниматься и цены на квадратные метры. И теперь уже становится вопрос: будут ли это покупать? Или застройщикам пока пора прекратить строить?"

По оценке эксперта, рынок покупателя жилья в текущем году заметно просядет. Во-первых, у значительной части населения сократятся доходы, и люди не решатся их тратить на квартиры. Во-вторых, застройщики успели оттолкнуть от себя определенную часть потенциальных потребителей кризисами вроде "Укрбуда" или "Аркады". В третьих, часть покупателей, состоящая из крупных госчиновников, отсеивается сама по себе: их сейчас начинают плотно мониторить САП и другие органы на предмет доходов и трат.

Квартиры для жизни "на гребне волны"

Как уже писал РБК-Украина Realty, в прошлом году, впервые за несколько лет, рынок покупателя больше сконцентрировался на вторичке.

По мнению экспертов, значительный крен в сторону вторички может возникнуть уже весной. Вторичный рынок более гибкий, а его участники – значительно более договороспособны, чем строительные компании.

Впрочем, сейчас на вторичке тоже застой, констатирует эксперт по жилой недвижимости Киевского региона Оксана Чередничок.

"Буквально несколько сделок за месяц – это крайне скромный показатель даже в кризисные времена. Покупатели, которые (позволю себе отдельно заметить!) активно переходят на вторичный рынок, обнаружили здесь резко взлетевшие цены (в ряде сегментов на 20-30%), и "затаились". Люди не готовы платить такие деньги за квартиры на вторичном рынке, если речь не идет об эксклюзивных вариантах с авторским ремонтом. И если ранее такие покупатели сразу разворачивались и шли в отделы продаж застройщиков, то сейчас они просто отходят в сторону – ожидают, что цены снизятся. В то же время продавцы, увидевшие нарастающий тренд в прошлом году, успели поверить, что могут продать свои объекты гораздо дороже, чем, скажем, в начале 2021-го. Выходят с высокими, часто – неоправданно – прайсами и зависают с ними". По общему мнению Ярослава Цуканова и Оксаны Чередничок, шансы на успешные сделки имеет только тот сегмент рынка, где обе стороны – и продавец, и покупатель – решают свои насущные вопросы (срочно продать или купить жилье). В этом сегменте обе стороны будут оставаться предельно договороспособными, и такой рынок будет жить. По оценке Ярослава Цуканова, он составляет не больше 15-20% всего рынка жилой недвижимости.

Таким образом, в 2022-м "на гребне волны" будет рынок недвижимости, которая приобретается для жизни. Что касается инвестиций в квартиры – на сегодня это малопривлекательный инструмент, убеждены эксперты.

В Ассоциации специалистов по недвижимости Украины прогнозируют в ближайшие полгода возможный откат до показателей начала прошлого года: цены могут снизиться на 5-7%, считает глава Ассоцииации Юрий Пита. То есть, в первой половине 2022 года стоимость квартир будет сопоставима с началом 2021-го. По его мнению, спрос сохранится, в первую очередь, на самые востребованные квартиры, площадь которых варьируется от 35 до 50 кв.м.

Аналитики портала Address.ua, напротив, отмечают, что предпосылок к удешевлению жилья в этом году в Украине нет. По их мнению, главными факторами, влияющими на стоимость недвижимости, будет курс гривны, инфляция и себестоимость строительства, а также уровень спроса и покупательная способность. На вторичном рынке ожидается стабилизация цен уже в начале года, в дальнейшем же кривая может пойти вверх.

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