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Отделка от застройщика White Box: плюсы и минусы "белой коробки"

Новина українською →
Среда 12 января 2022 09:12
Отделка от застройщика White Box: плюсы и минусы "белой коробки" Фото: черновые работы уже выполнены, но до финишной отделки и декора дело еще не дошло - так характеризуется White Box (Yudistroy)
Автор: Риана Абдулаева

White Box или предчистовая отделка — набирает популярности у застройщиков и покупателей квартир. Ее основное преимущество — базовая готовность квартиры к заселению, пусть и без дизайнерских изысков. Буквально White Box переводится, как “белая коробка” и такое название четко описывает внешний вид помещения при передаче покупателю. Этот формат сильно экономит ресурс новоселов, так как черновые работы являются наиболее “грязными” и энергозатратными. Однако у варианта Вайт Бокс есть свои плюсы и минусы.

В чем плюсы и минусы отделки White Box и в каких случаях от нее стоит отказаться — в материале РБК-Украина Realty.

Что представляет собой Вайт Бокс

Черновые работы уже выполнены, но до финишной отделки и декора дело еще не дошло — так характеризуется White Box. Такую опцию отделки квартир в новостройках сейчас предлагают многие застройщики.

WHITE BOX от ЮДИСТРОЙ — качественная основа вашего ремонта
Фото: Yudistroy

Обычно White Box включает в себя выполнение следующих видов работ:

  • Бетонная стяжка пола, готовая для укладки покрытия;

  • Установка окон и подоконников, обработка откосов;

  • Выравнивание, грунтовка и штукатурка стен;

  • Подготовка потолков;

  • Проведение электропроводки;

  • Проведение водопровода и канализации, сантехнические работы;

  • Готовая система отопления.

Некоторые застройщики включают в список установку дверей, а также подводят розетки по схеме покупателей, но это редкость, которая в основном предлагается в домах бизнес- и премиум-класса. Зачастую покупатели дорогих квартир выбирают дизайнерский ремонт и формат White Box им не к чему, ведь переделывать оказывается сложнее, чем воплотить замысел с нуля. Опять же, важны цели, которые преследует покупатель.

Кому подойдет Вайт Бокс

Получистовая отделка идеальна для тех, кто хочет поскорее заехать в квартиру или сдать ее в аренду. От дизайнерских решений, изысков и перепланировок в таком случае владельцы чаще всего отказываются — пусть будет качественная основа, а финишная отделка должна быть нейтральной, но надежной.

Финансовый вопрос важен для многих при покупке квартиры. Если у покупателя нет лишних денег, чтобы сделать дизайнерский ремонт, White Box — оптимальный вариант. Предчистовая отделка существенно сократит сроки окончания ремонта и приблизит новоселье.

Отделка от застройщика White Box: плюсы и минусы &quot;белой коробки&quot;
Фото: Pinterest

Если вы уже готовы въехать, но не готовы слушать дрель и перфоратор по утрам в новой квартире — обычно застройщики делают соседние квартиры также с ремонтом Вайт Бокс.

Если покупатели выбирают небольшую однокомнатную квартиру или студию. Менять планировку в этом случае возможности практически нет, поэтому предчистовая отделка не помешает обставить интерьер на свой вкус.

Кому White Box не подходит

Если покупатели жилья собираются все равно делать перепланировку квартиры — White Box ни к чему. Придётся всё ломать, убирать и делать заново. Дополнительные расходы и потеря времени.

Если собственники жилья планируют дизайнерский ремонт. С получистовой отделкой придётся заново разводить проводку, ведь розетки и выключатели, скорее всего, расположены неудобно. Да и с сантехникой тоже могут возникнуть проблемы. По словам практикующих дизайнеров, легче работать с бетонными коробками и создавать интерьер с нуля, чем переделывать работу застройщика.

Отделка от застройщика White Box: плюсы и минусы &quot;белой коробки&quot;Фото: Pinterest

Когда покупателям очень важно максимально высокое качество. Даже если квартира не относится к бюджетным вариантам, на предчистовой отделке застройщик может сэкономить. В итоге будущие жильцы не получают то, на что рассчитывали.

Вайт Бокс — оптимальный вариант отделки квартиры. Он отлично подходит тем, кто не желает делать перепланировку и вносить серьезные изменения в разводку труб, электрики и пр. Но если вы мечтаете об индивидуальном дизайне интерьера — лучше подыскать варианты с черновой отделкой и создать все с нуля.

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