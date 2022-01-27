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Деньги на дороге: как заработать миллионы на аренде подъездных путей и паркомест

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Четверг 27 января 2022 15:10
Деньги на дороге: как заработать миллионы на аренде подъездных путей и паркомест Фото: предприимчивые домовладельцы по всей стране пожинают финансовые плоды (flickr.com)
Автор: Леся Панченко

В прошлом году владельцы недвижимости в Великобритании зарабатывали миллионы фунтов, сдавая в аренду подъездные пути и паркоместа возле своих домов. Наибольшую выгоду получили жители Лондона, однако и другие города принесли хорошую прибыль предприимчивым собственникам.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на Carscoops.

Деньги лежат на асфальте

Британский сайт YourParkingSpace открыл для собственников недвижимости возможность сдавать в аренду подъездные пути к своим домам и пустые парковочные места автомобилистам, которым нужно где-то припарковать свои автомобили. Учитывая, что в стране действуют большие ограничения и высокие цены на парковку в городах, эта услуга оказалась очень востребованной.

Данные, опубликованные компанией, показывают, что в течение 2021 года было зарегистрировано арендованных площадей на сумму 26 млн фунтов стерлингов (35 млн долларов США). Это 5 млн фунтов (7 млн долл) больше, чем в 2020 году.

Сколько заработали в разных городах

Жители Лондона пожинают самые большие плоды. Собственники недвижимости по всей британской столице в прошлом году заработали 11,5 млн фунтов (15,6 млн долл.), на аренде подъездных путей, в результате чего Лондон уверенно опередил Манчестер с доходом в 1,5 млн фунтов (почти 2 млн долл).Деньги на дороге: как заработать миллионы на аренде подъездных путей и паркоместФото: flickr.com

Другие города, представленные в списке, включают Бристоль с доходом 1 миллион долл., Ливерпуль — 794 тыс. долл, Бирмингем и Брайтон — по 757 тыс дол каждый, Лидс — 573 тыс долл., жители Глазго зарабатывают473 тыс долл, Эдинбурга — 467 тыс долл и Кардиффа — 416 тыс долл.

В 2022 денег будет еще больше

"Предприимчивые домовладельцы по всей стране пожинают финансовые плоды, сдавая свои пустые подъездные пути автомобилистам, которые ищут место для парковки", — говорит исполнительный директор YourParkingSpace Харрисон Вудс.

"В частности, подъездные пути рядом с оживленными местами, такими как аэропорты, вокзалы и офисные помещения, могут стать серьезным источником дохода. Поскольку Великобритания возвращается к работе и развлечениям в обычном режиме, сотрудники возвращаются в офисы, а люди стекаются в пабы и рестораны, мы ожидаем резкого роста спроса на парковку и новых финансовых вершин в 2022 году", — уточняет он.

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