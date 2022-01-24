"Замороженная" аренда, самопомощь и временные квартиры: как работает система социального жилья в разных странах

Одна из самых распространенных проблем, которая может коснуться каждого — финансовая. Именно поэтому многие страны предлагают гражданам свою поддержку в жилищном вопросе — фонд государственного или социального жилья. В каждой стране есть свои категории, возможности и стандарты для такой недвижимости.



Как социальное жилье выглядит в разных странах мира и как работает эта система — в материале РБК-Украина Realty со ссылкой на Archdaily.

Социальное жилье может различаться по вместимости, стоимости, устойчивости, архитектурным и планировочным решениям. В нашем материале рассмотрим шесть систем, которые распространены в шести странах мира.

Бельгия

В бельгийской системе социальное жилье предоставляется людям с низкими доходами, будь-то отдельные лица или семьи. В течение 40 лет система социального жилья была децентрализована в трех регионах страны: Брюссельском, Фламандском и Валлонском. Социальное жилье может быть предоставлено муниципалитетами, государственными компаниями, кооперативами или некоммерческими организациями.

Фото: социальное жилье в Бельгии (ArchDaily)

Бельгия разделила свой поддерживающий жилой фонд на две категории. "Социальное" жилье предназначено для людей, испытывающих социальные или финансовые трудности, и распределяется на основе сочетания уровня доходов и приоритетных групп. "Промежуточное" жилье выделяется людям, находящимся в менее уязвимом положении, но все же нуждающимся в государственной помощи. Такое жилье составляет примерно 6,5% бельгийского рынка недвижимости — более 280 тыс. единиц.

Чили

За последние 30 лет Чили добилась больших успехов в обеспечении доступым жильем. ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития) отмечает, что доля семей и отдельных лиц, не имеющих крыши над головой или проживающих в местах, не отвечающих социальным стандартам, за 20 лет снизилась с 23% до 10%. Однако некачественное и переполненное жилье остается проблемой по международным стандартам, поскольку в стране до сих пор высокий уровень жилой сегрегации в городских районах.



Фото: социальное жилье в Чили (ArchDaily)

Положения о доступном и социальном жилье в Чили включают субсидии домохозяйствам с низким и средним уровнем дохода, схемы аренды с выкупом и субсидии на аренду. Такие программы, как Subsidios para Acondicionamiento Termico de la Vivienda также предлагают субсидии на восстановление жилья для домохозяйств, включая ремонт крыш и стен, а также повышение энергоэффективности.

Нидерланды

В Нидерландах социальное жилье, известное как sociale huurwoningen, предлагается гражданам по субсидируемой ставке. Те, кто живет в субсидируемых домах, платят не более 710 евро в месяц, остальное вносит государство. Контроль арендной платы означает, что цены не могут расти более чем на 4,3% в год. Жилье управляется через систему баллов, которая определяет стоимость имущества, где будет жить заявитель, и, следовательно, размер арендной платы. Надзор за системой осуществляет Centraal Fonds Volkshuisvesting (центральный жилищный фонд).

Фото: социальное жилье в Нидерландах (ArchDaily)

Жилищные ассоциации, известные как toegelaten instellingen, управляют социальным жильем в Нидерландах, отслеживая акты вандализма, предотвращая преступность и поддерживая общественные пространства — от детских площадок до автостоянок. Они управляют более чем 2,4 миллионами объектов по всей стране.

Мексика

В Мексике жилье для граждан с низким доходом предоставляется за счет самопомощи, где семьи играют важную роль в строительстве собственного или социального жилья. За последние 10 лет было введено несколько программ помощи. Программы Tu Casa и Vivienda Rural предоставляют субсидии на строительство новых домов, покупку существующий недвижимости и ремонт.

Фото: социальное жилье в Мексике (ArchDaily)

В 2007 году была введена программа Esta es tu Casa для помощи домохозяйствам, чьи доходы менее чем в пять раз превышают минимальную заработную плату для покупки, строительства или ремонта жилья. Средства высвобождаются через органы исполнительной власти, такие как банки и жилищные учреждения. Строительство социального жилья базируется на таких приоритетах, как устойчивость и повторное уплотнение центральной части города.

Испания

Конституция Испании гарантирует право на жилье всем испанским гражданам. Поскольку страна столкнулась с жилищным кризисом, повышение арендной платы допускается только раз в пять лет и зависит от уровня инфляции.



Фото: социальное жилье в Испании (ArchDaily)

В отличие от многих европейских стран, жилищный фонд Испании почти полностью занят собственниками. При этом 95% сдаваемых в аренду объектов принадлежат частным лицам. Это отразилось на системе социального жилья, где большое количество домов по жилищной программе предоставляется на условиях безусловного права собственности, а не по схемам субсидируемой аренды.

США

Социальное жилье в Соединенных Штатах часто принимает форму "субсидированного жилья", находящегося в ведении федеральных, государственных и местных агентств. Цены на государственное жилье ниже рыночных, при этом федеральные программы предполагают ежемесячные ставки в размере 30% от дохода семьи. Более 1,2 миллиона домохозяйств, использующих государственное жилье по всей стране, управляются ассоциациями государственного жилья.

Фото: социальное жилье в США (ArchDaily)

Право на получение государственного жилья в США основывается на годовом валовом доходе, гражданстве или иммиграционном статусе, пособиях для пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями и/или семей. В то время как местные жилищные ассоциации управляют социальным жильем, основная ответственность лежит на Министерстве жилищного строительства и городского развития (HUD).

Ранее мы писали про стремительный рост цен на покупку и аренду жилья в Европе.