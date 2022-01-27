Новый дом или авантюра: кто заплатит, чтобы вы переехали

Некоторые города и страны готовы заплатить за ваш переезд. Форматы и требования отличаются, но все предлагают выгодные условия: стартовые гранты мигрантам и "цифровым кочевникам", чтобы привлечь больше предпринимателей, или различные финансовые поощрения, если вы можете вернуть заброшенную недвижимость к жизни. А в некоторых местах достаточно просто взять на себя обязательство прожить в городе несколько лет.

Какие страны готовы заплатить за ваш переезд и на каких условиях можно заключить сделку — читайте в материале РБК-Украина Realty со ссылкой на William Russell.

Главная тенденция последних лет — переход на удаленную работу. В этом есть огромный плюс — нет привязки к определенному месту, а значит, работать можно из любой точки мира.

Мы нашли несколько мест, которые могут дать идеальный шанс для переезда.

Что такое "зум-города" и почему они появляются

Термины "зум-города" или "города с масштабированием" появились относительно недавно. Они относятся к местам, где цены на жилье внезапно взлетели до небес из-за притока людей, работающих удаленно. Во время пандемии COVID-19 наблюдается значительный рост такой миграции. Многие компаний сделали удаленную работу новой нормой и пересмотрели льготы для сотрудников.

Фото: William Russell

Самыми привлекательными местами для переезда оказались страны с невероятными пейзажами и возможность заниматься любимым хобби — от горнолыжных курортов до отдаленных островов. Местные власти решили также воспользоваться трендом и склонить мигрантов выбрать их страну за счет льгот и поощрений.

Почему города платят за то, чтобы "заманить" вас

У каждого города, штата или страны есть свои собственные планы по привлечению новых жителей. Вот наиболее распространенные причины:

Низкая численность населения

Падающая экономика

Ветхий жилой фонд

США

В Соединенных Штатах огромное разнообразие привлекательных мест для жизни. Вот лучшие варианты штатов, которые будут платить за то, чтобы вы переехали и работали там удаленно.

Оклахома

Южный штат Оклахома обладает множеством природных достопримечательностей. Если вы хотели бы жить и работать в живописном месте — это идеальный вариант. К тому же, переехав во второй город Оклахомы — Талс, вы можете получить грант в размере 10 тыс долларов, бесплатное рабочее место и сетевые мероприятия.

Миннесота

Население города Бемиджи всего 14 тыс человек, именно поэтому местные власти стремится привлечь "цифровых кочевников".

Потенциальным жителям предлагают 2500 долл покрытия расходов за переезд, бесплатное место для работы и доступ к программе Community Concierge Program, которая поможет настроить и развивать свой бизнес.

Аляска

Местные власти подумали, что потрясающих пейзажей и дикой природы Аляски недостаточно, чтобы заманить вас туда, и решили, что переехав в 2022 году, вы можете получить ежегодный денежный грант в качестве поощрения.

Фото: William Russell

Дивиденды постоянного фонда — способ распределения доходов штата от нефти. Если вы живете на Аляске в течение всего года и имеете право на получение гранта — вы можете получить около 1600 долларов. Более того, весь штат освобожден от налогов. Однако учитывайте, что литр молока на Аляске может стоить до 10 долларов.

Канзас

Столица штата Топика стремится привлечь в регион талантливых молодых специалистов, предлагая грант до 15 тыс долларов. Разовое пособие доступно для сотрудников, чьи работодатели готовы участвовать в программе "Выбери Топику". В качестве альтернативы потенциальные жители могут получить 5000 долларов. Топика может похвастаться семейной атмосферой с хорошим балансом городской жизни и природы.

Другие страны тоже не уступают Соединенным Штатам.

Испания

Испания — разнообразная и красивая страна, где каждый регион имеет местный колорит и культуру.

В некоторых регионах страны быстрый переход от сельскохозяйственного к городскому обществу в конце 20-го века привел к тому, что многие люди отказались от своих домов в традиционных пуэбло (деревнях) в пользу больших городов.

Сегодня дома и предприятия, которые они оставили, требуют реконструкции. Поэтому местные советы взяли на себя обязательство оживить города, стимулируя переселение туда квалифицированных специалистов.

Фото: Pinterest

Один из таких городов Понга в Астурии — семьи получат 3000 евро на обустройство, а также дополнительные 3000 евро за каждого ребенка, родившегося в городе.

Другой — Рубиа в горах Галиции. Здесь местный совет добавит к вашему доходу дополнительные 100-150 евро в месяц.

Вы даже можете купить целую деревню в Испании дешевле, чем таунхаус в одном из крупных городов, но только если вы готовы вложить собственные деньги, чтобы вернуть город к жизни.

Италия

Италия изо всех сил пытается управлять своим населением в отдельных регионах. Большинство молодых людей переехали из тихих деревень в поисках работы, образования или просто насыщенной жизни.

Итак, какие итальянские деревни и регионы платят за переезд?

Причудливая средневековая Кандела получила прозвище "Маленький Неаполь" за свою красоту и беззаботный образ жизни. Местность пришла в упадок в 20-м веке, что вынудило мэра реализовать стимулирующие меры для восстановления населения и культуры этого городка. Для тех, кто готов переехать, работает программа: одинокие люди получают 800 евро, пары — 1200 евро, а семьи могут получить до 2000 евро за переезд в Канделу. Также доступны налоговые льготы. Единственным условием является заявление на официальное проживание в Канделе и регулярный доход не менее 7500 евро.



Фото: William Russell

Другие итальянские города тоже предлагают выгодные условия. Санто-Стефано-ди-Сессанио в регионе Абруццо недавно начал выдавать гранты в размере до 44 тыс евро, чтобы стимулировать новых жителей от 18 до 40 лет жить на его мощеных улицах. Схема открыта для жителей ЕС, а также других стран, с итальянской картой резидента. Ожидается, что новые жители откроют бизнес и останутся в стране не менее 5 лет.

Совсем недавно к этому списку присоединилась Калабрия — в нескольких городках произошло резкое сокращение населения. Чтобы получить право на регулярные выплаты в размере 800-1000 евро в течение двух-трех лет, кандидатам нужно подать заявку и быть моложе 40-ка лет.

Ранее мы писали про дома по цене чашки кофе в Италии. Эта муниципальная программа уже привлекла новых жителей, часть из которых открыли успешный бизнес.