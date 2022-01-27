ru ua
Чт, 27 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Гроші на дорозі: як заробити мільйони на оренді під'їзних шляхів і паркомісць

Новость на русском →
Четвер 27 січня 2022 15:10
Гроші на дорозі: як заробити мільйони на оренді під'їзних шляхів і паркомісць Фото: підприємливі домовласники по всій країні пожинають фінансові плоди (flickr.com)
Автор: Леся Панченко

У минулому році власники нерухомості у Великій Британії заробляли мільйони фунтів, здаючи в оренду під'їзні шляхи та паркомісця біля своїх будинків. Найбільшу вигоду отримали жителі Лондона, однак й інші міста принесли хороший прибуток заповзятливим власникам.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на Carscoops.

Гроші лежать на асфальті

Британський сайт YourParkingSpace відкрив для власників нерухомості можливість здавати в оренду під'їзні шляхи до своїх будинків і порожні паркувальні місця автомобілістам, яким потрібно десь припаркувати свої автомобілі. Враховуючи, що в країні діють великі обмеження і високі ціни на парковку в містах, ця послуга виявилася дуже затребуваною.

Дані, опубліковані компанією, показують, що протягом 2021 року було зареєстровано орендованих площ на суму 26 млн фунтів стерлінгів (35 млн доларів США). Це 5 млн фунтів (7 млн дол) більше, ніж у 2020 році.

Скільки заробили в різних містах

Жителі Лондона пожинають найбільші плоди. Власники нерухомості по всій британській столиці в минулому році заробили 11,5 млн фунтів (15,6 млн дол.), на оренді під'їзних шляхів, в результаті чого Лондон впевнено випередив Манчестер з доходом в 1,5 млн фунтів (майже 2 млн дол).Гроші на дорозі: як заробити мільйони на оренді під'їзних шляхів і паркомісцьФото: flickr.com

Інші міста, представлені в списку, включають Брістоль з доходом 1 мільйон дол., Ліверпуль — 794 тис. дол, Бірмінгем і Брайтон — по 757 тис дол кожен, Лідс — 573 тис дол., жителі Глазго заробляють 473 тис дол, Единбурга — 467 тис дол і Кардіффа — 416 тис дол.

У 2022 грошей буде ще більше

"Заповзятливі домовласники по всій країні пожинають фінансові плоди, здаючи свої порожні під'їзні шляхи автомобілістам, які шукають місце для паркування", — говорить виконавчий директор YourParkingSpace Харрісон Вудс.

"Зокрема, під'їзні шляхи поруч із жвавими місцями, такими як аеропорти, вокзали та офісні приміщення, можуть стати серйозним джерелом доходу. Оскільки Велика Британія повертається до роботи й розваг в звичайному режимі, співробітники повертаються в офіси, а люди стікаються в паби та ресторани, ми очікуємо різкого зростання попиту на паркування та нових фінансових вершин в 2022 році", — уточнює він.

Раніше ми розповідали, як виглядає соціальне житло в різних країнах.

Також ми писали, які країни готові заплатити за ваш переїзд.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Оренда нерухомості
Точки зору
Назар Бенч
Гнучкість, адаптивність та функціональність: якими будуть офіси в 2022 році
Назар Бенч
власник інвестиційно-будівельної компанії "Фенікс Груп"
Юлія Ступіна
Інвесторам доведеться ділитися, а покупцям – платити більше: як позначиться на ціні квартир законопроект 5600
Юлія Ступіна
директор з фінансів Строй сіті Девелопмент груп
Вікторія Тітова
В Україні дуже мало хороших громадських просторів: як це змінити
Вікторія Тітова
СЕО урбан-бюро Big City Lab
Вікторія Берещак
Знижки на квартири перед Новим роком: вигода або підступ від забудовника
Вікторія Берещак
оглядач ринку нерухомості
Всі точки зору