Зжалилися над Іраном? Індія "сховала" корабель Тегерану

13:25 07.03.2026 Сб
2 хв
Як своє рішення пояснили в уряді Індії?
aimg Костянтин Широкун
Фото: Індія "сховала" корабель Тегерану (wikimedia.org)

Індія дозволила іранському військовому кораблю пришвартуватися у одному зі своїх портів та назвала це "гуманітарним жестом".

Відомо, що у корабель "Лаван" пришвартувався у порту міста Кочі, того ж дня, коли американський підводний човен завдав удару по іранському фрегату "Дена" після термінового прохання Тегерана.

"Лаван" – це десантне судно, яке разом з двома іншими кораблями брали участь у навчаннях, і потім їх спіймали на "неправильному боці подій", - заявив глава МЗС Індії Субрахманьям Джайшанкар.

Індія отримала запит на швартування корбля "Лаван" 28 лютого, в день початку війни з Іраном. Запит був терміновим, оскільки у корабля нібито виникли технічні проблеми.

"Я думаю, що ми справді підійшли до цього з точки зору гуманності, окрім будь-яких юридичних питань. Я думаю, що ми вчинили правильно", - додав міністр.

Також зазначається, що 183 члени екіпажу були розміщені на військово-морських об'єктах у Кочі. Також влада Шрі-Ланки повідомила, що її кораблі супроводять іранський корабель "Бушер" до гавані на східному узбережжі та відправлять більшу частину його екіпажу до військово-морського табору поблизу Коломбо.

Що передувало

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що біля берегів Шрі-Ланки в районі міста Галле розгорнулася масштабна рятувальна операція після отримання сигналу лиха з іранського військового фрегата IRIS Dena.

У відомстві повідомили, що на борту корабля перебувало близько 180 осіб. Водночас у МОЗ Шрі-Ланки підтвердили порятунок 32 членів екіпажу.

Згодом глава Пентагону Піт Гегсет повідомив, що американська армія знищила корабель Ірану в міжнародних водах. Для цього застосували торпеду.

До слова, вчора, 3 березня, президент США Дональд Трамп заявляв про те, що всі військово-морські сили Ірану були знищені.

