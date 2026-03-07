Сжалились над Ираном? Индия "спрятала" корабль Тегерана

Индия позволила иранскому военному кораблю пришвартоваться в одном из своих портов и назвала это "гуманитарным жестом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Известно, что корабль "Лаван" пришвартовался в порту города Кочи, в тот же день, когда американская подводная лодка нанесла удар по иранскому фрегату "Дена" после срочной просьбы Тегерана.
"Лаван" - это десантное судно, которое вместе с двумя другими кораблями участвовали в учениях, и затем их поймали на "неправильной стороне событий", - заявил глава МИД Индии Субрахманьям Джайшанкар.
Индия получила запрос на швартовку корбля "Лаван" 28 февраля, в день начала войны с Ираном. Запрос был срочным, поскольку у корабля якобы возникли технические проблемы.
"Я думаю, что мы действительно подошли к этому с точки зрения гуманности, кроме каких-либо юридических вопросов. Я думаю, что мы поступили правильно", - добавил министр.
Также отмечается, что 183 члена экипажа были размещены на военно-морских объектах в Кочи. Также власти Шри-Ланки сообщили, что ее корабли сопроводят иранский корабль "Бушер" в гавань на восточном побережье и отправят большую часть его экипажа в военно-морской лагерь вблизи Коломбо.
Напомним, 4 марта стало известно, что у берегов Шри-Ланки в районе города Галле развернулась масштабная спасательная операция после получения сигнала бедствия с иранского военного фрегата IRIS Dena.
В ведомстве сообщили, что на борту корабля находилось около 180 человек. В то же время в Минздраве Шри-Ланки подтвердили спасение 32 членов экипажа.
Впоследствии глава Пентагона Пит Гегсет сообщил, что американская армия уничтожила корабль Ирана в международных водах. Для этого применили торпеду.
К слову, вчера, 3 марта, президент США Дональд Трамп заявлял о том, что все военно-морские силы Ирана были уничтожены.