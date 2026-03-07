Сжалились над Ираном? Индия "спрятала" корабль Тегерана

Известно, что корабль "Лаван" пришвартовался в порту города Кочи, в тот же день, когда американская подводная лодка нанесла удар по иранскому фрегату "Дена" после срочной просьбы Тегерана.

"Лаван" - это десантное судно, которое вместе с двумя другими кораблями участвовали в учениях, и затем их поймали на "неправильной стороне событий", - заявил глава МИД Индии Субрахманьям Джайшанкар.

Индия получила запрос на швартовку корбля "Лаван" 28 февраля, в день начала войны с Ираном. Запрос был срочным, поскольку у корабля якобы возникли технические проблемы.

"Я думаю, что мы действительно подошли к этому с точки зрения гуманности, кроме каких-либо юридических вопросов. Я думаю, что мы поступили правильно", - добавил министр.

Также отмечается, что 183 члена экипажа были размещены на военно-морских объектах в Кочи. Также власти Шри-Ланки сообщили, что ее корабли сопроводят иранский корабль "Бушер" в гавань на восточном побережье и отправят большую часть его экипажа в военно-морской лагерь вблизи Коломбо.