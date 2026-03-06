Гордість флоту Ірану: США потопили перший у світі авіаносець дронів

Американська армія знищила іранський корабель Shahid Bahman Bagheri. Це перший у світі авіаносець безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне командування Збройних сил США в соцмережі X і Die Welt .

Американське військове командування повідомило, що іранці поширювали вкидання про те, що їм вдалося знищити авіаносець США.

"Єдиний авіаносець, який був уражений, - це іранський носій безпілотників Shahid Bahman Bagheri. Американські війська завдали удару по кораблю через кілька годин після початку операції "Епічна лють", - уточнили в Центральному командуванні.

Також сьогодні, 6 березня, американці оприлюднили повідомлення про те, що вони уразили іранський авіаносець безпілотників, розміром з авіаносець часів Другої світової. Корабель загорівся. Про який саме авіаносець ідеться - американці не уточнили.

Сили США не стримуються в місії потопити весь іранський флот. Сьогодні іранський безпілотний авіаносець, розміром приблизно з авіаносець часів Другої світової війни, зазнав удару, і зараз горить. pic.twitter.com/WyA4fniZck - Центральне командування США (@CENTCOM) 6 березня 2026 року

Що відомо про Shahid Bahman Bagheri

Як пише Die Welt, Shahid Bahman Bagheri був гордістю військово-морських сил Корпусу вартових ісламської революції. Він міг нести вертольоти, невеликі кораблі, ракети і безпілотники. Переобладнане контейнерне судно було потоплено в Перській затоці.

За даними видання, Shahid Bahman Bagheri став найбільшим військовим кораблем, потопленим із часів Другої світової війни. Його водотоннажність становила близько 42 тисяч тонн.

Для порівняння, попереднім найбільшим потопленим кораблем вважався крейсер "Москва" - флагман Чорноморського флоту Росії, знищений Україною в 2022 році. Його водотоннажність становила близько 11,5 тисячі тонн.

Корабель був названий на честь "мученика" Бахмана Багері - командира Корпусу вартових ісламської революції, який загинув в Іраку 1997 року.

Фактично він являв собою переобладнаний контейнеровоз - колишнє вантажне судно Perarin завдовжки 240 метрів і завширшки 32 метри. Його максимальна швидкість становила близько 40 км/год. Судно побудувала південнокорейська компанія Hyundai Heavy Industries 2000 року, а його модернізацію на носій дронів проводили у 2022-2024 роках.

У лютому 2025 року корабель уперше публічно представили в присутності командувача Корпусу вартових ісламської революції. Тоді його називали найбільшим військово-морським проєктом в історії Ірану. Повідомляли, що з корабля можуть запускатися ракети великої дальності.

За даними державного агентства IRNA, він міг нести до 60 безпілотників. При цьому західні експерти від самого початку сумнівалися в реальній бойовій ефективності корабля, оскільки він був створений на базі цивільного контейнеровоза і не мав бронювання.