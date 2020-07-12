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Языковой омбудсмен ожидает утверждения программы развития украинского языка

Украина, Воскресенье 12 июля 2020 00:59
Языковой омбудсмен ожидает утверждения программы развития украинского языка
Фото: Кабмин (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Креминь надеется на поддержку правительства

Офис Уполномоченного по защите государственного языка ожидает утверждения Кабинетом министров программы развития украинского языка. Документ даст инструментарий, каким образом можно будет проводить работу по популяризации и объяснению основных норм закона о языке.

Об этом заявил языковый омбудсмен Тарас Креминь, передает "Радио Свобода".

По его словам, офис Уполномоченного по защите государственного языка находится в структуре Кабмина Украины, и поэтому он надеется на поддержку правительства.

"Запуск институции, ее работа, тесное сотрудничество и с органами власти, и с соответствующими министерствами, контроль за выполнением. Это одно. А создание условий для освоения и повышения уровня владения украинского языка - это другое", - отметил чиновник.

Напомним, Креминь также высказался за открытие бесплатных курсов по изучению украинского языка, предусмотренное законом о языке.

Ранне сообщалось, что Кабмин утвердил Креминя на должность языкового омбудсмена во время заседания по итогам проведения рейтингового голосования.

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