Мовний омбудсмен очікує затвердження програми розвитку української мови

Фото: Кабмін (РБК-Україна)

Кремінь сподівається на підтримку уряду

Офіс Уповноваженого із захисту державної мови очікує затвердження Кабінетом міністрів програми розвитку української мови. Документ дасть інструментарій, яким чином проводитиметься робота з популяризації та пояснення основних норм закону про мову.

Про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь, передає "Радіо Свобода".

За його словами, офіс Уповноваженого із захисту державної мови знаходиться в структурі Кабміну України, і тому він сподівається на підтримку уряду.

"Запуск інституції, її робота, тісна співпраця з органами влади, і з відповідними міністерствами, контроль за виконанням. Це одне. А створення умов для освоєння та підвищення рівня володіння української мови - це інше", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, Кремінь також висловився за відкриття безкоштовних курсів з вивчення української мови, передбачене законом про мову.

Раніше повідомлялося, що Кабмін затвердив Креміня на посаду мовного омбудсмена під час засідання за підсумками проведення рейтингового голосування.