ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Мовний омбудсмен очікує затвердження програми розвитку української мови

Україна, Неділя 12 липня 2020 00:59
Мовний омбудсмен очікує затвердження програми розвитку української мови
Фото: Кабмін (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Кремінь сподівається на підтримку уряду

Офіс Уповноваженого із захисту державної мови очікує затвердження Кабінетом міністрів програми розвитку української мови. Документ дасть інструментарій, яким чином проводитиметься робота з популяризації та пояснення основних норм закону про мову.

Про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь, передає "Радіо Свобода".

За його словами, офіс Уповноваженого із захисту державної мови знаходиться в структурі Кабміну України, і тому він сподівається на підтримку уряду.

"Запуск інституції, її робота, тісна співпраця з органами влади, і з відповідними міністерствами, контроль за виконанням. Це одне. А створення умов для освоєння та підвищення рівня володіння української мови - це інше", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, Кремінь також висловився за відкриття безкоштовних курсів з вивчення української мови, передбачене законом про мову.

Раніше повідомлялося, що Кабмін затвердив Креміня на посаду мовного омбудсмена під час засідання за підсумками проведення рейтингового голосування.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України омбудсменязык
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся