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В Украине появятся бесплатные курсы украинского языка

Украина, Суббота 11 июля 2020 23:04
В Украине появятся бесплатные курсы украинского языка
Фото: Тарас Креминь (Facebook)
Автор: Артур Родивилов

В программе развития языка необходимо включить инициативу создания курсов по изучению украинского языка

В офисе Уполномоченного по защите государственного языка планируют создать курсы по изучению украинского языка за счет средств госбюджета. Центрами для проведения таких курсов могли бы стать государственные учебные заведения.

Об этом сообщил новый языковый омбудсмен Тарас Креминь, передает "Радио Свобода".

По его словам, они должны быть заинтересованы в том, чтобы создать все необходимые благоприятные условия для своих граждан.

"Речь идет о массовости внедрения таких курсов. Я думаю, что здесь как раз инициатива могла бы лежать как на учебных заведениях, так и на органах местного самоуправления", - отметил омбудсмен.

Ранее сообщалось, что в начале июля на должность языкового омбудсмена были определены три кандидата: от уполномоченного по правам человека, от Минкульта и от Минюста.

Правительство утвердило на эту должность Креминя на своем заседании 8 июля по итогам проведения рейтингового голосования.

Напомним, ранее языковым омбудсменом в Украине была Татьяна Монахова, однако 24 апреля она заявила об отставке.

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