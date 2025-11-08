Сербія знесе розбомблену НАТО будівлю генштабу заради готелю Трампа

У Сербії схвалили закон, який відкриває шлях до знесення будівлі генштабу Югославії та будівництва готелю сім’ї американського президента ДональдаТрампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Готель на руїнах Генштабу

Парламент Сербії ухвалив закон, що дозволяє знести будівлю Генерального штабу армії Югославії в Белграді, зруйновану під час бомбардувань НАТО у 1999 році. Документ відкриває можливість для сім’ї Трампа звести на цьому місці п’ятизірковий готель.

Як пише видання, проєкт будівництва, оцінений у 500 мільйонів доларів, був схвалений ще навесні минулого року. Реалізовуватиме його компанія, пов’язана із зятем Трампа - Джаредом Кушнером.

У листопаді 2024 року сербський уряд позбавив будівлю статусу об’єкта культурної спадщини, що викликало обурення серед захисників історичної спадщини.

Реалізація проєкту

Пізніше реалізацію проєкту було призупинено після того, як кільком чиновникам, причетним до ухвалення рішення, висунули звинувачення у шахрайстві. За даними прокуратури, директор державного інституту культури нібито підробив документи, щоб виправдати скасування охоронного статусу.

На минулих вихідних депутати від правлячої партії президента Александра Вучича внесли спеціальний законопроєкт, який дозволяє обійти звичні бюрократичні процедури під час будівництва комплексу. Документ прийнято в рамках конституційного механізму, який, за оцінками експертів, зазвичай застосовується лише у надзвичайних ситуаціях.

Сербська опозиція

Сербська опозиція різко розкритикувала ухвалений парламентом закон, який відкриває шлях до знесення будівлі Генерального штабу Югославії в Белграді. Політики назвали документ антиконституційним і звинуватили владу в готовності пожертвувати культурною спадщиною заради інтересів Дональда Трампа.

Крім того, опоненти уряду заявляють, що угоду з компанією Джареда Кушнера було укладено без проведення відкритого тендеру, що, на їхню думку, порушує принципи прозорості та конкуренції у сфері державно-приватного партнерства.

Югославський Генштаб

Зруйнована будівля Генерального штабу армії Югославії з 1999 року вважалася в Белграді неофіційним символом подій, під час яких НАТО завершило громадянську війну в Югославії так званими "гуманітарними бомбардуваннями".

Об’єкт залишався нагадуванням про воєнні дії та наслідки кампанії Альянсу, і багато сербів сприймали його як місце пам’яті та застереження від повторення трагедії.

