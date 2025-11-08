Сербия снесет разбомбленное НАТО здание генштаба ради отеля Трампа

В Сербии одобрили закон, который открывает путь к сносу здания генштаба Югославии и строительству отеля семьи американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Отель на руинах Генштаба

Парламент Сербии принял закон, разрешающий снести здание Генерального штаба армии Югославии в Белграде, разрушенное во время бомбардировок НАТО в 1999 году. Документ открывает возможность для семьи Трампа возвести на этом месте пятизвездочный отель.

Как пишет издание, проект строительства, оцененный в 500 миллионов долларов, был одобрен еще весной прошлого года. Реализовывать его будет компания, связанная с зятем Трампа - Джаредом Кушнером.

В ноябре 2024 года сербское правительство лишило здание статуса объекта культурного наследия, что вызвало возмущение среди защитников исторического наследия.

Реализация проекта

Позже реализация проекта была приостановлена после того, как нескольким чиновникам, причастным к принятию решения, предъявили обвинения в мошенничестве. По данным прокуратуры, директор государственного института культуры якобы подделал документы, чтобы оправдать отмену охранного статуса.

На прошлых выходных депутаты от правящей партии президента Александра Вучича внесли специальный законопроект, который позволяет обойти привычные бюрократические процедуры при строительстве комплекса. Документ принят в рамках конституционного механизма, который, по оценкам экспертов, обычно применяется только в чрезвычайных ситуациях.

Сербская оппозиция

Сербская оппозиция резко раскритиковала принятый парламентом закон, который открывает путь к сносу здания Генерального штаба Югославии в Белграде. Политики назвали документ антиконституционным и обвинили власти в готовности пожертвовать культурным наследием ради интересов Дональда Трампа.

Кроме того, оппоненты правительства заявляют, что соглашение с компанией Джареда Кушнера было заключено без проведения открытого тендера, что, по их мнению, нарушает принципы прозрачности и конкуренции в сфере государственно-частного партнерства.

Югославский Генштаб

Разрушенное здание Генерального штаба армии Югославии с 1999 года считалось в Белграде неофициальным символом событий, во время которых НАТО завершило гражданскую войну в Югославии так называемыми "гуманитарными бомбардировками".

Объект оставался напоминанием о военных действиях и последствиях кампании Альянса, и многие сербы воспринимали его как место памяти и предостережения от повторения трагедии.