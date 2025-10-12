Родина Трампа отримала дозвіл на будівництво vip-курорту на секретному острові в Албанії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання LeMonde.

Так, використовуючи свої зв’язки на стику політики й бізнесу, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер домігся дозволу від албанської влади на зведення розкішного курорту на цьому середземноморському острові прямо в охоронній заповідній зоні.

А поруч, на березі, у містечку Звернец, планується ще один комплекс - "пара" до курорту на острові. У команді Кушнера кажуть, що це буде "ян і інь" албанського узбережжя, де зустрічаються дві моря - Іонічне й Адріатичне.

Влада Албанії вже заявила, що бачить в острові потенціал "середземноморського Дубая".

Попри те, що держава залишає за собою право власності на острів, інвесторам надали податкові пільги на 10 років.

Місце вже прозвали "Острів Трампа", а уряд Албанії радо демонструє дружбу з американською елітою, очікуючи туристичний бум і гроші.

Разом з тим, не всі в захваті від інвестиційного проєкту: природоохоронці б’ють на сполох, адже у регіоні унікальна флора, мігрують рожеві фламінго, а територія досі не повністю розмінована. Попри це, інженери Кушнера вже працюють на острові, збираючи дані перед стартом будівництва.

До речі, місцеві жителі, попри ризики, сподіваються, що з появою "курорту Трампа" з’являться й робочі місця в країні, де середня зарплата - близько 700 євро.

Що відомо про острів Сазан

Острів Сазан, що розташований біля албанського узбережжя на стику Іонічного та Адріатичного морів, десятиліттями залишався закритою зоною, адже був стратегічною військовою базою часів холодної війни. Тут досі збереглися підземні тунелі, бункери та об’єкти оборонної інфраструктури, частина яких залишається нерозмінованою.

Нині острів, де постійно ніхто не проживає, албанська влада розглядає як перспективний туристичний напрям із потенціалом стати "розкішним новим курортом" на Балканах.