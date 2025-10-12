ua en ru
Нд, 12 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Родина Трампа отримала дозвіл на будівництво vip-курорту на секретному острові в Албанії

Албанія, Неділя 12 жовтня 2025 04:08
UA EN RU
Родина Трампа отримала дозвіл на будівництво vip-курорту на секретному острові в Албанії Фото: Президент США Дональд Трамп з дочкою (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Родина Дональда Трампа планує перетворити албанський острів Сазан, колишню військову базу, на розкішний курорт, попри екологічні ризики й критику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання LeMonde.

Так, використовуючи свої зв’язки на стику політики й бізнесу, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер домігся дозволу від албанської влади на зведення розкішного курорту на цьому середземноморському острові прямо в охоронній заповідній зоні.

А поруч, на березі, у містечку Звернец, планується ще один комплекс - "пара" до курорту на острові. У команді Кушнера кажуть, що це буде "ян і інь" албанського узбережжя, де зустрічаються дві моря - Іонічне й Адріатичне.

Влада Албанії вже заявила, що бачить в острові потенціал "середземноморського Дубая".

Попри те, що держава залишає за собою право власності на острів, інвесторам надали податкові пільги на 10 років.

Місце вже прозвали "Острів Трампа", а уряд Албанії радо демонструє дружбу з американською елітою, очікуючи туристичний бум і гроші.

Разом з тим, не всі в захваті від інвестиційного проєкту: природоохоронці б’ють на сполох, адже у регіоні унікальна флора, мігрують рожеві фламінго, а територія досі не повністю розмінована. Попри це, інженери Кушнера вже працюють на острові, збираючи дані перед стартом будівництва.

До речі, місцеві жителі, попри ризики, сподіваються, що з появою "курорту Трампа" з’являться й робочі місця в країні, де середня зарплата - близько 700 євро.

Що відомо про острів Сазан

Острів Сазан, що розташований біля албанського узбережжя на стику Іонічного та Адріатичного морів, десятиліттями залишався закритою зоною, адже був стратегічною військовою базою часів холодної війни. Тут досі збереглися підземні тунелі, бункери та об’єкти оборонної інфраструктури, частина яких залишається нерозмінованою.

Нині острів, де постійно ніхто не проживає, албанська влада розглядає як перспективний туристичний напрям із потенціалом стати "розкішним новим курортом" на Балканах.

Нагадаємо, вперше в історії Пентагон дозволив іншій країні розгорнути військовий об'єкт у США.

А ще на початку жовтня Трамп підписав указ про гарантії безпеки для Катару. Він пообіцяв дипломатичну, економічну та військову підтримку союзнику - і сталося це після нещодавнього ізраїльського авіаудару по Досі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Бізнес Албания
Новини
"Питав про Київ після обстрілів". Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом
"Питав про Київ після обстрілів". Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить