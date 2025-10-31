Фермери заблокували будівництво курорту Трампа у В’єтнамі: через що конфлікт

Фермери у В’єтнамі заблокували будівництво розкішного гольф-курорту Трампа через суперечки щодо компенсації за землю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Так, розкішний гольф-курорт під брендом Trump Organization у в’єтнамській провінції Хунг Єн зіткнувся із серйозними проблемами. Місцеві фермери оскаржують розмір виплат, запропонованих владою, і вимагають підвищення сум до більш прийнятного рівня.

За офіційними даними, компенсація встановлена на рівні приблизно 320 000 донгів за квадратний метр (близько 12 доларів США), що для багатьох фермерів еквівалентно річному доходу від сільськогосподарських угідь. Місцеві жителі вважають такі ставки недостатніми, особливо для дерев, які ростуть на ділянках десятки років, і подали петиції про подвоєння компенсації.

Будівництво курорту планувалося масштабне: п’ятизіркові готелі, поля для гольфу та житлові комплекси, що займуть близько 900 гектарів уздовж річки Ред-Рівер. Перший етап мав бути завершений до кінця 2027 року, а весь комплекс - до 2029 року.

От тільки через суперечки з фермерами та адміністративні зміни у провінції процес передачі земель забудовнику Kinh Bac City Development Holding Corp значно затримується.

Ерік Трамп, виконавчий віце-президент Trump Organization, раніше заявляв, що проєкт "вразить усіх", але наразі територія під курортом залишається полями бананових та апельсинових дерев, а будівельні роботи практично не ведуться.

Що відомо про конфлікти у В’єтнамі через землю

Земельні суперечки у В’єтнамі часто призводять до соціальної напруги. Місцеві фермери регулярно оскаржують офіційні ціни компенсації, що, за їхніми словами, часто встановлюються нижче ринкової вартості.

Більше того, подібні конфлікти іноді переростають у протести - під час одного із сутичок у 2020 році навіть загинули чотири людини.

Чиновники Хунг Єн наголошують на необхідності завершити розробку планів компенсації до кінця місяця та підготувати 95% земель до кінця року, однак остаточні домовленості залежать від громадського обговорення та згоди фермерів.

До завершення конфлікту терміни реалізації курорту залишаються під загрозою, а фінансові витрати Trump Organization можуть значно зрости через вимоги місцевих жителів.