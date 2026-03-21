Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Віткофф про переговори з Україною: звужуємо перелік питань для укладення мирної угоди

22:45 21.03.2026 Сб
2 хв
Під час зустрічі у Флориді делегації зосередилися на вирішенні ключових спірних питань
aimg Сергій Козачук
Фото: спеціальний посланець США Стів Віткофф (Getty Images)

Україна та США провели переговори у Флориді, щоб узгодити спірні питання та наблизитися до підписання всеохоплюючої мирної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова та допис спеціального посланника Стіва Віткоффа у соцмережі X.

Деталі переговорного процесу

За словами Віткоффа, зустрічі української та американської делегацій пройшли у конструктивному руслі в межах поточних посередницьких зусиль.

Сторони обговорили ключові питання та подальші кроки переговорного треку, приділивши особливу увагу узгодженню підходів для досягнення практичних результатів.

"Сьогодні у Флориді делегації провели конструктивні переговори, зосереджені на звуженні кола невирішених питань і пошуку шляхів досягнення всеосяжної мирної угоди", - наголосив Віткофф.

До складу української делегації увійшли секретар РНБО Рустем Умєров, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, керівник Офісу президента Кирило Буданов та перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця.

Американську сторону представляли спеціальний посланник Стів Віткофф, радник президента США Джаред Кушнер, а також старші радники Джош Грюнбаум від Білого дому та Кріс Карран від Державного департаменту.

За підсумками першого дня зустрічей делегація доповіла про результати президенту України Володимиру Зеленському.

Оцінка сторін

Американська сторона наголосила на важливості цих переговорів для глобальної стабільності та відзначила лідерство президента США у цьому процесі.

"Ми вітаємо продовження співпраці з метою вирішення невирішених питань, визнаючи її важливість для ширшої глобальної стабільності", - заявив Стів Віткофф.

Зі свого боку Рустем Умєров подякував партнерам за послідовну роботу та повідомив, що переговорний процес триватиме.

"Дякуємо Сполученим Штатам за залученість і послідовну роботу для просування процесу. Роботу продовжимо завтра", - підкреслив керівник РНБО.

Зеленський про мирні переговори

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що головною метою зустрічей у США є розуміння того, наскільки РФ реально готова до завершення війни. За його словами, після першого раунду консультацій у Флориді українська команда продовжить переговори з американською стороною.

Також глава держави наголошував, що переговорний процес у США відбувається без участі представників Росії. На цій зустрічі українська делегація планувала порушити три ключові питання, спрямовані на досягнення справедливого миру.

