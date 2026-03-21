Виткофф о переговорах с Украиной: сужаем перечень вопросов для заключения мирного соглашения

Детали переговорного процесса

По словам Виткоффа, встречи украинской и американской делегаций прошли в конструктивном русле в рамках текущих посреднических усилий.

Стороны обсудили ключевые вопросы и дальнейшие шаги переговорного трека, уделив особое внимание согласованию подходов для достижения практических результатов.

"Сегодня во Флориде делегации провели конструктивные переговоры, сосредоточенные на сужении круга нерешенных вопросов и поиска путей достижения всеобъемлющего мирного соглашения", - подчеркнул Виткофф.

В состав украинской делегации вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица.

Американскую сторону представляли специальный посланник Стив Уиткофф, советник президента США Джаред Кушнер, а также старшие советники Джош Грюнбаум от Белого дома и Крис Карран от Государственного департамента.

По итогам первого дня встреч делегация доложила о результатах президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Оценка сторон

Американская сторона подчеркнула важность этих переговоров для глобальной стабильности и отметила лидерство президента США в этом процессе.

"Мы приветствуем продолжение сотрудничества с целью решения нерешенных вопросов, признавая его важность для более широкой глобальной стабильности", - заявил Стив Уиткофф.

Со своей стороны Рустем Умеров поблагодарил партнеров за последовательную работу и сообщил, что переговорный процесс будет продолжаться.

"Спасибо Соединенным Штатам за вовлеченность и последовательную работу для продвижения процесса. Работу продолжим завтра", - подчеркнул руководитель СНБО.