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Звозять поранених з-під Бахмута. Під Луганськом росіяни під шпиталь облаштували ліцей

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Луганськ, Вівторок 27 грудня 2022 08:54
Звозять поранених з-під Бахмута. Під Луганськом росіяни під шпиталь облаштували ліцей Фото: під Луганськом росіяни під шпиталь облаштували ліцей (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість поранених окупантів така велика, що під їхні потреби в окупованій Луганській області облаштували навіть ліцей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

"Вихід знайдено - поранених бойовиків із-під Бахмуту доставляють до багатопрофільного ліцею, який віднедавна зветься "військовим шпиталем" - так теж наразі намагаються врятувати життя трьом сотням окупантів", - йдеться в повідомлення.

Крім цього, в Біловодську зараз лікуються близько 300 поранених "вагнерівців". До того ж вже неодноразово повідомлялось про перевантаження лікарень в Первомайську.

Як повідомлялося, в окупованій Луганській області більшість лікарень перетворили на госпіталі для лікування російських окупантів. Причому для потреб поранених окупантів віддали навіть пологовий будинок.

Крім того, окупанти через численні втрати серед особового складу переробляють лікарні Луганської області на військові госпіталі, відмовляючи цивільним у медичному обслуговуванні.

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