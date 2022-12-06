Лікарні переповнені окупантами. Під Луганськом облаштували шпиталь у пологовому
В окупованій Луганської області більшість лікарень перетворили на шпиталі для лікування російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.
"Планові госпіталізації там зупинені, у Старобільську окупанти займають порожні будинки. Більшість ліжкового фонду медичних установ так званої "ЛНР" перепрофілювали під надання допомоги пораненим військовослужбовцям РФ. Лікарні переповнені бойовиками", - розповів він.
За даними адміністрації, через це довелося припинити планові госпіталізації та лікування мирного населення.
"Надається виключно невідкладна медична допомога. У Новопскові військовий шпиталь влаштували навіть у пологовому відділенні", - додають в ОВА.
Як повідомлялось, росіяни продовжують зазнавати втрат у Донецькій та Луганській областях. До місцевих лікарень масово доставляють поранених солдатів.
Нагадаємо, російські війська щодня втрачають на Бахмутському напрямі понад 50 осіб. Стільки ж окупантів зазнають поранень.
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