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Свозят раненых из-под Бахмута. Под Луганском россияне под госпиталь обустроили лицей

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Луганськ, Вторник 27 декабря 2022 08:54
Свозят раненых из-под Бахмута. Под Луганском россияне под госпиталь обустроили лицей Фото: под Луганском россияне под госпиталь обустроили лицей (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Количество раненых оккупантов настолько велико, что под их нужды в оккупированной Луганской области обустроили даже лицей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

"Выход найден - раненых боевиков из-под Бахмута доставляют в многопрофильный лицей, который недавно стали называть "военным госпиталем" - так тоже сейчас пытаются спасти жизнь трем сотням оккупантов", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в Беловодске сейчас лечатся около 300 раненых "вагнеровцев". К тому же, уже неоднократно сообщалось о перегрузке больниц в Первомайске.

Как сообщалось, в оккупированной Луганской области большинство больниц превратили в госпитали для лечения российских оккупантов. Причем для нужд раненых оккупантов отдали даже роддом.

Кроме того, оккупанты из-за многочисленных потерь среди личного состава переделывают больницы Луганской области на военные госпитали, отказывая гражданским в медицинском обслуживании.

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