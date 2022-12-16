ua ru
Пт, 16 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти у лікарнях Луганської області лікуватимуть лише російських військових

Новость на русском →
Луганськ, П'ятниця 16 грудня 2022 15:25
Окупанти у лікарнях Луганської області лікуватимуть лише російських військових Фото: окупанти у лікарнях Луганської області лікуватимуть лише російських військових (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окупанти через численні втрати серед особового складу переробляють лікарні Луганської області на військові госпіталі, відмовляючи цивільним у медичному обслуговуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву Сил спеціальних операцій.

Повідомляється, що кілька лікарень Луганська та тимчасово окупованих міст та сіл області вже перейшли на формат роботи військових шпиталів. Зокрема Луганська міська багатопрофільна лікарня №3 вже розмістила близько 100 російських військових. Також повністю переведено на обслуговування поранених російських солдатів лікарня в Кремінній.

Крім того, Луганська міська багатопрофільна лікарня №15 відмовляє в обслуговуванні цивільним та у грудні має остаточно переорієнтувати на військових. Таку стратегію окупанти обрали по всій тимчасово окупованій частині області.

Раніше ми писали, що російські військові виганяють місцевих із їхніх будинків у населених пунктах, які розташовані на лінії фронту у Луганській області.

Також повідомлялося, що російські військові кидаються в лісосмуги Луганської області без боєкомплекту та їжі. Офіцери обіцяють передати їм потрібне, але за фактом це лише слова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Війська РФ Луганськ
NEWS
Росіяни випустили по Україні понад 60 ракет, - Повітряні сили
Росіяни випустили по Україні понад 60 ракет, - Повітряні сили
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах