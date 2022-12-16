Окупанти у лікарнях Луганської області лікуватимуть лише російських військових
Окупанти через численні втрати серед особового складу переробляють лікарні Луганської області на військові госпіталі, відмовляючи цивільним у медичному обслуговуванні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву Сил спеціальних операцій.
Повідомляється, що кілька лікарень Луганська та тимчасово окупованих міст та сіл області вже перейшли на формат роботи військових шпиталів. Зокрема Луганська міська багатопрофільна лікарня №3 вже розмістила близько 100 російських військових. Також повністю переведено на обслуговування поранених російських солдатів лікарня в Кремінній.
Крім того, Луганська міська багатопрофільна лікарня №15 відмовляє в обслуговуванні цивільним та у грудні має остаточно переорієнтувати на військових. Таку стратегію окупанти обрали по всій тимчасово окупованій частині області.
Раніше ми писали, що російські військові виганяють місцевих із їхніх будинків у населених пунктах, які розташовані на лінії фронту у Луганській області.
Також повідомлялося, що російські військові кидаються в лісосмуги Луганської області без боєкомплекту та їжі. Офіцери обіцяють передати їм потрібне, але за фактом це лише слова.
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