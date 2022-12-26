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Звозять у госпіталі десятками. У Донецькій і Луганській областях більшає важкопоранених окупантів

Новость на русском →
Понеділок 26 грудня 2022 08:05
Звозять у госпіталі десятками. У Донецькій і Луганській областях більшає важкопоранених окупантів Фото: У Донецькій і Луганській областях більшає важкопоранених окупантів (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українські військові регулярно завдають потужних ударів по позиціях російських окупантів на сході. Кількість "трьохсотих" ворогів постійно зростає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Так, у місті Старобільськ Луганської області, в обладнаний загарбниками військовий шпиталь, за останній час доставлено близько 50 важкопоранених солдат ворога.

"У місті Горлівка Донецької області, через нестачу донорської крові, всіх працівників медичних установ зобов’язали здавати кров відповідно до складеного графіку", - додали у Генштабі.

Нагадаємо, 25 грудня українські військові здійснили штурм позицій росіян. Наші воїни ліквідували частину противників, а решту взяли в полон.

До слова, 26 грудня ЗСУ відбили наступ ворога у двох областях.

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