Звозять у госпіталі десятками. У Донецькій і Луганській областях більшає важкопоранених окупантів

Українські військові регулярно завдають потужних ударів по позиціях російських окупантів на сході. Кількість "трьохсотих" ворогів постійно зростає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Так, у місті Старобільськ Луганської області, в обладнаний загарбниками військовий шпиталь, за останній час доставлено близько 50 важкопоранених солдат ворога.

"У місті Горлівка Донецької області, через нестачу донорської крові, всіх працівників медичних установ зобов’язали здавати кров відповідно до складеного графіку", - додали у Генштабі.