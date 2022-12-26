ua ru
Пн, 26 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Свозят в госпитали десятками. В Донецкой и Луганской областях становится больше тяжелораненых оккупантов

Новина українською →
Понедельник 26 декабря 2022 08:05
Свозят в госпитали десятками. В Донецкой и Луганской областях становится больше тяжелораненых оккупантов Фото: В Донецкой и Луганской областях становится больше тяжелораненых оккупантов (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные регулярно наносят мощные удары по позициям российских оккупантов на востоке. Число "трехсотых" врагов постоянно растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Так, в городе Старобельск Луганской области, в оборудованный захватчиками военный госпиталь, за последнее время доставлено около 50 тяжелораненых солдат врага.

"В городе Горловка Донецкой области, из-за нехватки донорской крови, всех работников медицинских учреждений обязали сдавать кровь согласно составленному графику", - добавили в Генштабе.

Напомним, 25 декабря украинские военные совершили штурм позиций россиян. Наши воины ликвидировали часть пртивников, а остальные взяли в плен.

К слову, 26 декабря ВСУ отразили наступление врага в двух областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Рост неизбежен? Чего ждать от курса доллара и влияет ли он на цены в Украине
Рост неизбежен? Чего ждать от курса доллара и влияет ли он на цены в Украине
DAILY
Сергей Грабский: Идея россиян взять Киев от начала выглядит как авантюра
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Идея россиян взять Киев от начала выглядит как авантюра