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Знищено чимало ворогів. ЗСУ провели успішний штурм позицій окупантів (відео)

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Неділя 25 грудня 2022 22:14
Знищено чимало ворогів. ЗСУ провели успішний штурм позицій окупантів (відео) Ілюстративне фото: ЗСУ провели успішний штурм позицій окупантів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові сьогодні, 25 грудня, здійснили штурм позицій росіян. Вони ліквідували частину ворогів, а решту взяли в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Telegram.

Як зазначає відомство, бійці 108-го окремого гірничо-штурмового батальйону провели штурми позицій росіян. При цьому в Міноборони не назвали конкретний напрямок, де наступали українські захисники.

"В результаті було знищено чимало окупантів та ще 10 взято в полон", - додають у відомстві.

Нагадаємо, раніше в Генштабі підтвердили, що українські військові вдарили по штабу росіян, який знаходиться у Херсонській області. Внаслідок атаки до 70 ворожих солдатів отримали поранення.

Також ми писали, що сьогодні українські військові вдарили по п'яти пунктах управління та району зосередження росіян.

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