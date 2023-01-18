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Звозять боєприпаси та спорядження? У Білорусі відзначають активність авіації

Фото: у Білорусі відзначають активність авіації (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Білорусі відзначається невелике підвищення активності авіації. При цьому на місцеві аеродроми продовжують прибувати літаки з РФ, які можуть звозити боєприпаси або спорядження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

"Зафіксовано невелике збільшення авіаактивності. Протягом дня проходили тренування літаків ВПС РБ на аеродромах "Барановичі", "Ліда" і "Мачулищі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на аеродром "Барановичі" з РФ прилітали два військово-транспортні літаки:

  • 13:30 прилетів Ан-12 ВКС РФ (RF-93586) з Іваново. Відомо, що літак привіз якийсь вантаж і о 15:25 відлетів назад до Іванова.
  • 14:20 прилетів Ан-26 ВКС РФ (RF-90319) та полетів о 15:50 до Громового (Ленінградська область, РФ).

Згідно з висновками "Беларускі Гаюн", спостерігається невелике збільшення авіаактивності ВПС Білорусі. Водночас продовжують прибувати військово-транспортні російські літаки.

"Вони привозять на аеродром "Барановичі" якийсь вантаж. Не виключено, що це можуть бути боєприпаси чи спорядження", - констатують в заяві.

Як повідомлялось, в Білорусі найближчими днями та тижнями очікується підвищення авіаактивності.

Нагадаємо, що 16 січня у Білорусі стартували спільні з Росією авіаційні навчання.

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