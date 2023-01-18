Звозять боєприпаси та спорядження? У Білорусі відзначають активність авіації

У Білорусі відзначається невелике підвищення активності авіації. При цьому на місцеві аеродроми продовжують прибувати літаки з РФ, які можуть звозити боєприпаси або спорядження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
"Зафіксовано невелике збільшення авіаактивності. Протягом дня проходили тренування літаків ВПС РБ на аеродромах "Барановичі", "Ліда" і "Мачулищі", - йдеться у повідомленні.
Крім того, на аеродром "Барановичі" з РФ прилітали два військово-транспортні літаки:
Згідно з висновками "Беларускі Гаюн", спостерігається невелике збільшення авіаактивності ВПС Білорусі. Водночас продовжують прибувати військово-транспортні російські літаки.
"Вони привозять на аеродром "Барановичі" якийсь вантаж. Не виключено, що це можуть бути боєприпаси чи спорядження", - констатують в заяві.
Як повідомлялось, в Білорусі найближчими днями та тижнями очікується підвищення авіаактивності.
Нагадаємо, що 16 січня у Білорусі стартували спільні з Росією авіаційні навчання.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram