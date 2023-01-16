Найближчими днями та тижнями очікується підвищення авіаактивності в Білорусі

Російське командування проводить ротацію техніки та особового складу у Білорусі. Крім того, там найближчими днями та тижнями очікується збільшення авіаактивності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу " Беларускі Гаюн ".

"Вчора на аеродром "Барановичі" прилітали і 4 військово-транспортні літаки: Ан-12 і Ан-26 ВКС РФ. Є підстави вважати, що вони могли привезти боєприпаси для винищувачів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними учасників моніторингової групи, російська техніка продовжує рухатися залізницею.

"Хоча її інтенсивність порівняно з попередніми днями трохи знизилася. Ешелони з технікою та особовим складом ЗС РФ фіксувалися у: Барановичах, Слонімі, Гомелі та на перегоні Житковичі-Гомель", - додають автори.

Крім того:

підтвердилися дані щодо прибуття до Білорусі двох ешелонів ЗС РФ 11 та 12 січня на ст. Слонім. Усього на них прибуло не менше 91 од. техніки та близько 200 осіб особового складу;

також підтвердилося і перекидання чергового ешелону з навченими в Білорусі мобілізованими ЗС РФ. 11 січня з РБ вибуло не менше 37 од. техніки та близько 200 осіб особового складу;

зафіксовано проїзд ешелону ЗС РБ за напрямом Лунинець - Брест, який, ймовірно, належить 103-й ОВДБР;

помічено кілька невеликих колон з технікою ЗС РФ (до 12 машин) у русі по трасі М1 у напрямках: Дзержинськ - Стовпці, Толочин - Орша, Стовпці - Мінськ і на МКАД-2 - М1 (в напрямку Жодине). Поодинокі машини також фіксувалися у Бресті та Мінську.

Згідно з висновками "Беларускі Гаюн", ЗС РФ продовжують вивозити з Білорусі частину своєї військової техніки та особового складу, водночас фіксується прибуття нових ешелонів, що говорить про ротацію мобілізованих ЗС РФ на білоруських полігонах.

"Приліт нових винищувачів ВКС РФ для навчань, що стартують, вказує на їх масштаб, найближчими днями і тижнями варто очікувати значного збільшення авіаактивності в Білорусі, насамперед на більшості аеродромів і полігонів", - констатують у заяві.