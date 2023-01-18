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Свозят боеприпасы и снаряжение? В Беларуси отмечают активность авиации

Фото: в Беларуси отмечают активность авиации (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Беларуси отмечается небольшое повышение активности авиации. При этом на местные аэродромы продолжают прибывать самолеты из РФ, которые могут свозить боеприпасы или снаряжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

"Зафиксировано небольшое увеличение авиаактивности. В течение дня проходили тренировки самолетов ВВС РБ на аэродромах "Барановичи", "Лида" и "Мачулищи", - говорится в сообщении.

Кроме того, на аэродром "Барановичи" из РФ прилетали два военно-транспортных самолета:

  • 13:30 прилетел Ан-12 ВКС РФ (RF-93586) из Иваново. Известно, что самолет привез какой-то груз и в 15:25 улетел обратно в Иваново.
  • 14:20 прилетел Ан-26 ВКС РФ (RF-90319) и улетел в 15:50 в Громово (Ленинградская область, РФ).

Согласно выводам "Беларускі Гаюн", наблюдается небольшое увеличение авиаактивности ВВС Беларуси. В то же время продолжают прибывать военно-транспортные российские самолеты.

"Они привозят на аэродром "Барановичи" какой-то груз. Не исключено, что это могут быть боеприпасы или снаряжение", - констатируют в заявлении.

Как сообщалось, в Беларуси в ближайшие дни и недели ожидается повышение авиаактивности.

Напомним, что 16 января в Беларуси стартовали совместные с Россией авиационные учения.

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