Звонок Трампа не повлиял на отношения Украины и США, - Зеленский

Звонок президента США Дональда Трампа не повлиял на отношения Украины и Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы государства, в ходе телефонного разговора он пытался "затянуть" Трампа в Украину.

"Как влияет звонок на наши отношения. Звонок никак не мог влиять на наши отношения с США. У нас было несколько звонков с президентом США. Я прекрасно понимал, что задача сделать эти уставшие отношения с Америкой и Украиной. И перед звонком я прекрасно знал, а куда мы тратили деньги? Вопрос, а куда они тратили деньги, выходил из всех источников… Поэтому этот звонок влиял только на одно: нам нужно добиться встречи. Я хотел его затянуть в Украину. Я ему сказал, у нас будет возможность встретиться в Варшаве. Я ему сказал, что я предлагаю заехать в Украину. Для меня это было сложное, но обязательное дело", - прокомментировал Зеленский.

Украинский президент также подчеркнул, что во время встречи с Трампом он просил Белый дом изменить риторику в отношении Украины.

"Когда я понял, что его не будет в Варшаве. У нас была хорошая встреча. Я ему сказал, смотрите на нас, мы похожи на коррупционеров? Я вас очень прошу, господин президент, но, пожалуйста, мы очень просим, ​​чтобы в вашей риторике, чтобы Белый дом изменил этот имидж. Я президент Украины, поэтому когда вы говорите, там всегда была коррумпирована история - это отношение к каждому из нас, каждому украинцу, который никогда к коррупции не имел отношения. Я выделил время, чтобы ему это доказать", - заявил Зеленский.

Кроме того, по его словам, замораживание военной помощи от США произошло до телефонного разговора.

"С оружием наши звонки и эти истории с "Буризмой" никак не связаны. Мой звонок. Во-первых, они заблокировали эту программу еще в июле. Они заблокировали еще до того, как у нас был разговор. Но мы об этом в разговоре - там не было. Я имею в виду, что я даже не знал. Мы потом говорили уже с министром обороны. Когда мы говорили с Трампом, этого вопроса не было вовсе. Это вопрос, когда министр обороны мне сказал, что у нас есть проблема, я знал, что этот вопрос я буду поднимать в Польше. Поэтому, когда мы получили информацию, что будет вице-президент, на встрече я поднял этот вопрос. Мы проговорили. Я ему сказал, что это невозможно, пожалуйста, повлияйте на это. И решение мы ожидали от США, после нашей встречи Америка разблокировала. Поэтому шантажа не было. Потому что это не было предметом нашего разговора", - заявил Зеленский.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео присутствовал при телефонном разговоре Трампа и Зеленского. Так, Помпео был среди чиновников администрации, которые прослушали телефонный звонок от 25 июля. Информацию WSJ сообщил неназваный источник в Госдепартаменте.

Как писало РБК-Украина, Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов США и Украины, который состоялся 25 июля после парламентских выборов в Украине. Во время разговора Трамп попросил Зеленского об услуге.

В Конгрессе США еще до момента публикации стенограммы, опираясь на жалобу сотрудника американской разведки, объявили о начале процедуры импичмента Трампа.