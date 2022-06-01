Звонки Путину: лидеры ЕС спорили, стоит ли говорить с президентом России

Так, комментируя недавние разговоры Путина и президентов Франции и Германии Эммануэля Макрона и Олафа Шольца, она рассказала, что между лидерами ЕС "была очень напряженная дискуссия о звонках Путину".

Премьер Эстонии заявила, что несмотря на хорошие намерения инициаторов переговоров, она не видит никакого смысла в этих звонках Путину, ведь очевидно, глава Кремля "не хочет принимать никаких мер".

"Но Шольц и Макрон говорят, что звонят (президенту Украины Владимиру Зеленскому - ред.) поскольку Путин с Украиной не хочет говорить. Плюс, насколько я понимаю, украинский президент попросил их быть посредниками", - подчеркнула Каллас.