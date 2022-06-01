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Звонки Путину: лидеры ЕС спорили, стоит ли говорить с президентом России

Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

На двухдневном саммите в Брюсселе лидеры ЕС обсуждали не только введение эмбарго на российскую нефть. Также поднимался вопрос целесообразности звонков президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Эстонии Каю Каллас, которую цитирует ERR.

Так, комментируя недавние разговоры Путина и президентов Франции и Германии Эммануэля Макрона и Олафа Шольца, она рассказала, что между лидерами ЕС "была очень напряженная дискуссия о звонках Путину".

Премьер Эстонии заявила, что несмотря на хорошие намерения инициаторов переговоров, она не видит никакого смысла в этих звонках Путину, ведь очевидно, глава Кремля "не хочет принимать никаких мер".

"Но Шольц и Макрон говорят, что звонят (президенту Украины Владимиру Зеленскому - ред.) поскольку Путин с Украиной не хочет говорить. Плюс, насколько я понимаю, украинский президент попросил их быть посредниками", - подчеркнула Каллас.

Напомним, ранее премьер-министр Эстонии уже выступала с похожим заявлением, она отмечала, нет смысла разговаривать с Путиным, если западные страны действительно хотят, чтобы он понял, что находится в изоляции.

Также о целесообразности звонков Путину высказывался и премьер Польши Матеуш Моравецкий. Он считает, что российский президент должен быть изолирован из-за войны против Украины.

Вместе с тем советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия понимает только язык силы и каждый звонок мировых лидеров Владимиру Путину вырывает Москву из международной изоляции.

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