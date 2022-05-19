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С терористами нельзя договариваться. Моравецкий призвал мир изолировать Путина

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Варшава, Четверг 19 мая 2022 15:37
С терористами нельзя договариваться. Моравецкий призвал мир изолировать Путина Фото: премьер Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент РФ Владимир Путин должен быть изолирован из-за войны против Украины. Поскольку дипломатия требует диалога, но с террористами нельзя договариваться.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Do Pzeczy.

"Я слышал, что Путину пытаются найти безопасное место и сохранить лицо на международной арене. Как ты можешь говорить что-то подобное? Как вы можете попытаться спасти или сохранить то, что на самом деле было полностью утеряно?", - спросил он.

Моравецкий подчеркнул, что в настоящее время война в Украине может определить будущее на ближайшие 100 лет.

"Парадокс этой войны в том, что если Украина победит, то это будет ее первая победа. Но если она проиграет, то это будет не столько провал для нас, сколько для всех нас и для всего мира, каким мы его знаем", - заявил он.

Польский премьер подчеркнул, что идеология "русского мира" должна быть уничтожена

"Я призываю всех изолировать президента России. Да, дипломатия требует диалога, но с террористами нельзя договариваться. Преступники должны быть привлечены к ответственности, а идеология "русского мира" должна быть уничтожена", - подытожил Моравецкий.

Напомним, ранее премьер Эстонии Кайя Каллас призвала мировых лидеров прекратить звонить Путину, чтобы он почувствовал себя в изоляции.

В то же время советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия понимает только язык силы и каждый звонок мировых лидеров Владимиру Путину вырывает Москву из международной изоляции.

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