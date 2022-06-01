Дзвінки Путіну: лідери ЄС сперечалися, чи варто говорити з президентом Росії

На дводенному саміті в Брюсселі лідери ЄС обговорювали не лише введення ембарго на російську нафту. Також підіймалося питання доцільності дзвінків президенту РФ Володимиру Путіну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас, яку цитує ERR.
Так, коментуючи нещодавні розмови Путіна і президентів Франції та Німеччини Еммануеля Макрона та Олафа Шольца, вона розповіла, що між лідерами ЄС "була дуже напружена дискусія про дзвінки Путіну".
Прем'єр Естонії заявила, що попри хороші наміри ініціаторів переговорів, вона не бачить ніякого сенсу у цих дзвінках Путіну, адже очевидно, глава Кремля "не хоче вживати ніяких заходів".
"Але Шольц і Макрон кажуть, що телефонують (президенту України Володимиру Зеленському - ред.) оскільки Путін з Україною не хоче говорити. Плюс, наскільки я розумію, український президент попросив їх бути посередниками", - підкреслила Каллас.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Естонії вже виступала зі схожою заявою, вона зазначала, немає сенсу розмовляти з Путіним, якщо західні країни дійсно хочуть, щоб він зрозумів, що знаходиться в ізоляції.
Також про доцільність дзвінків Путіну висловлювався і прем'єр Польщі Матеуш Моравецький. Він вважає, що російський президент повинен бути ізольований через війну проти України.
Разом з тим радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія розуміє тільки мову сили і кожен дзвінок світових лідерів Володимиру Путіну вириває Москву з міжнародної ізоляції.
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