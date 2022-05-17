Подоляк о разговорах с Путиным: каждый звонок вырывает РФ из изоляции
Россия понимает только язык силы и каждый звонок мировых лидеров Владимиру Путину вырывает Москву из международной изоляции. Лучший диалог с Кремлем - новый пакет санкций и поставок оружия Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.
"Зачем радовать агрессора увещеваниями?" - написал в Twitter Подоляк.
Он добавил, что премьер-министр Эстонии Кайя Каллас задает правильные вопросы. Речь идет о заявлении главы эстонского правительства, где она призывает перестать звонить Путину. По ее словам, нет смысла разговаривать с главой Кремля.
"Каждый звонок от мировых лидеров вырывает Россию из цивилизационной изоляции. Москва понимает только язык силы. Диалог для них - слабость. Лучший переговорщик - новый пакет оружия и санкций", - продолжил советник главы ОП.
Напомним, о призыве к мировым лидерам перестать звонить Путину Каллас сказала в интервью изданию Euroactiv. Она напомнила, что Евросоюз уже трижды совершал такую ошибку - в Грузии, Крыму и на Донбассе.
Отметим, после почти месячного перерыва 13 мая канцлер Германии Олаф Шольц созвонился с Путиным. Основной темой переговоров стала война в Украине. Ранее он объявил, зачем с президентом Франции Эммануэлем Макроном общаются с главой Кремля.
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