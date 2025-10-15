Зволікати не можна: що треба зробити мешканцям Києва до старту опалювального сезону

КП "Київтеплоенерго" звернулось до мешканців Києва із важливим проханням напередодні початку опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу комунального підприємства.

Що саме потрібно зробити мешканцям Києва

Напередодні опалювального сезону "Київтеплоенерго" просить мешканців столиці перевірити термін повірки квартирних лічильників опалення та гарячої води.

У комунальному підприємстві нагадали, що в Києві лічильниками теплової енергії обладнані понад 125 тис. квартир.

Уточнюється, що ці прилади:

фіксують фактичні обсяги спожитого тепла;

гарантують, що мешканці сплачують лише за те тепло, яке вони реально використали (а не за розраховані за урядовою формулою об'єми).

"Особливо важлива коректна робота приладів під час проходження опалювального сезону", - наголосили у "Київтеплоенерго".

Як дізнатись, коли має бути наступна повірка

Згідно із законодавством, повірка лічильників повинна проводитися раз на чотири роки.

Дізнатися, коли саме має бути наступна повірка, можна:

у свідоцтві про попередню повірку;

у паспорті приладу;

в особистому кабінеті на сайті КП "Київтеплоенерго";

в особистому кабінеті на сайті комунального концерну "Центр комунального сервісу" (ЦКС).

Чому важливо стежити за терміном повірки лічильників

Директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін нагадав, що невдовзі у столиці розпочнеться опалювальний сезон, тож "клієнти мають подбати про готовність своїх приладів обліку".

"Якщо термін повірки сплив, лічильник слід повірити якнайшвидше, адже "Київтеплоенерго" вже не має права використовувати його для нарахувань", - наголосив фахівець.

Він пояснив, що інакше "у платіжках нарахування за послугу постачання теплової енергії проводитимуть з урахуванням опалювальної площі та даних загальнобудинкового лічильника, але не перевищуючи максимальну частку на один особовий рахунок".

"Якщо ж є будинковий лічильник, то підставою для нарахувань буде затверджений законодавчо норматив", - зауважив Лопатін.

Отже, якщо термін повірки лічильника сплив, нарахування за гарячу воду здійснюватимуть:

або за даними будинкового лічильника;

або за встановленим законодавчо нормативом споживання на кожну зареєстровану в помешканні особу.

При цьому скорегувати показання можна буде, за словами Лопатіна, лише після повірки приладів.

Як "замовити" повірку лічильників у Києві

Цього року на підприємстві для зручності клієнтів запрацювала спеціалізована "гаряча лінія" з питань повірки лічильників: (044) 207-88-88.

Такий сервіс спрощує процедуру здійснення повірки.

"Після звернення клієнта на "гарячу лінію" "Київтеплоенерго" забезпечить розпломбування чи опломбування приладів під час проведення повірки", - пояснили українцям.

Уточнюється, що свідоцтва про її проведення автоматично вносять до бази даних підприємства. Тож клієнту не потрібно витрачати час на передачу документів.