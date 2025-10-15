ua en ru
Медлить нельзя: что нужно сделать жителям Киева до старта отопительного сезона

Среда 15 октября 2025 10:22
UA EN RU
Медлить нельзя: что нужно сделать жителям Киева до старта отопительного сезона Киевлянам напомнили, что нужно проверить до начала отопительного сезона (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

КП "Киевтеплоэнерго" обратилось к жителям Киева с важной просьбой накануне начала отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия.

Что именно нужно сделать жителям Киева

Накануне отопительного сезона "Киевтеплоэнерго" просит жителей столицы проверить срок поверки квартирных счетчиков отопления и горячей воды.

В коммунальном предприятии напомнили, что в Киеве счетчиками тепловой энергии оборудованы более 125 тыс. квартир.

Уточняется, что эти приборы:

  • фиксируют фактические объемы потребленного тепла;
  • гарантируют, что жители платят только за то тепло, которое они реально использовали (а не за рассчитанные по правительственной формуле объемы).

"Особенно важна корректная работа приборов во время прохождения отопительного сезона", - подчеркнули в "Киевтеплоэнерго".

Как узнать, когда должна быть следующая поверка

Согласно законодательству, поверка счетчиков должна проводиться раз в четыре года.

Узнать, когда именно должна быть следующая поверка, можно:

  • в свидетельстве о предыдущей поверке;
  • в паспорте прибора;
  • в личном кабинете на сайте КП "Киевтеплоэнерго";
  • в личном кабинете на сайте коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" (ЦКС).

Почему важно следить за сроком поверки счетчиков

Директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин напомнил, что вскоре в столице начнется отопительный сезон, поэтому "клиенты должны позаботиться о готовности своих приборов учета".

"Если срок поверки истек, счетчик следует поверить как можно быстрее, ведь "Киевтеплоэнерго" уже не имеет права использовать его для начислений", - подчеркнул специалист.

Он объяснил, что иначе "в платежках начисления за услугу поставки тепловой энергии будут проводить с учетом отапливаемой площади и данных общедомового счетчика, но не превышая максимальную долю на один лицевой счет".

"Если же есть домовой счетчик, то основанием для начислений будет утвержденный законодательно норматив", - отметил Лопатин.

Следовательно, если срок поверки счетчика истек, начисления за горячую воду будут осуществлять:

  • либо по данным домового счетчика;
  • либо по установленному законодательно нормативу потребления на каждое зарегистрированное в помещении лицо.

При этом скорректировать показания можно будет, по словам Лопатина, только после поверки приборов.

Как "заказать" поверку счетчиков в Киеве

В этом году на предприятии для удобства клиентов заработала специализированная "горячая линия" по вопросам поверки счетчиков: (044) 207-88-88.

Такой сервис упрощает процедуру осуществления поверки.

"После обращения клиента на "горячую линию" "Киевтеплоэнерго" обеспечит распломбирование или опломбирование приборов во время проведения поверки", - объяснили украинцам.

Уточняется, что свидетельства о ее проведении автоматически вносят в базу данных предприятия. Поэтому клиенту не нужно тратить время на передачу документов.

Напомним, с 3 октября, ввиду похолодания, отопительный сезон в Киеве начался для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы (подача тепла в эти учреждения выполняется по их индивидуальным заявкам).

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, что решение о необходимости подключения к теплу принимают именно руководители заведений и учреждений.

При этом начало отопительного сезона в жилых домах будет зависеть, в частности, от текущих и прогнозируемых погодных условий (температурных показателей). Обычно отопительный сезон в Украине начинается тогда, когда среднесуточная температура в течение трех суток опускается до +8°C или ниже.

"Прежде чем принять такое решение, должны взвесить все факторы: рациональное использование энергоносителей, нецелесообразность лишних расходов на тепло жителями, а также ситуацию в энергосистеме", - добавил городской глава.

Кроме того, в Министерстве энергетики сообщили, готова ли Украина к отопительному сезону на фоне регулярных вражеских атак в целом.

Читайте также, какие города в Украине уже с теплом, а где для включения отопления до сих пор ждут похолодания.

