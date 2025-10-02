ua en ru
В Києві назвали дату початку опалювального сезону: але є нюанс

Київ, Четвер 02 жовтня 2025 16:05
В Києві назвали дату початку опалювального сезону: але є нюанс Ілюстративне фото: житлові будинки поки будуть без опалення (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Києві з 3 жовтня стартує опалювальний сезон, але поки що тільки для дитячих садків, шкіл, лікарень та інших закладів соціальної сфери.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Києва Віталій Кличка.

За його словами, подача тепла в установи соціальної сфери буде виконуватися за їхніми індивідуальними заявками.

"Цей алгоритм є виправданим для таких закладів, враховуючи їх соціальну спрямованість. Тому рішення про необхідність підключення до тепла ухвалюють керівники закладів і установ. Зважаючи на похолодання, з п’ятниці соціальна сфера вже має можливість підключатись до опалення", - написав Кличко.

При цьому рішення про початок опалювального сезону для житлових будинках поки що не ухвалене. Спочатку планується оцінити усі фактори, що дозволяють почати сезон, в тому числі стан енергосистеми.

"До уваги слід брати не тільки поточні, а й прогнозні температурні показники. Щоб економити й кошти мешканців міста, і енергоресурси. Тому першими отримають тепло, як зазвичай заклади та установи соціальної сфери", - резюмував міський голова.

Зазначимо, ще 28 вересня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко обговорила з главами ОВА підготовку до зими. Планується, що до середини жовтня буде завершено усі процедури, які дозволять розпочати в Україні опалювальний сезон.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що опалювальний сезон в Україні починається, коли середньодобова температура протягом трьох діб опускається до +8°C або нижче.

Проте місцева влада може вмикати тепло раніше для закладів соціальної сфери - шкіл, лікарень та дитсадків тощо.

