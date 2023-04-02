Звинуватять Україну. Окупанти планують ліквідувати колаборантів на Запорізькому напрямку

Росіяни планують ліквідувати колаборантів на Запорізькому напрямку. При цьому звинуватити у цьому вони хочуть Україну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

За його словами, українські партизани мають дані про те, що окупанти ліквідують колаборантів під час "жесту доброї волі" з Василівки.

"З життям можуть розпрощатися зрадники, які забагато знають та можуть свідчити проти рашистського режиму у судах. Особливо так звані представники місцевих окупаційних адміністрацій та поліцаї", - написав Федоров.

Він зауважив, що всіх зрадників ніхто не любить і вони нікому не потрібні.

"Що ж, ми давно попереджали: зрадники нікому не потрібні. За гроші продали Батьківщину, за них же і помруть", - заявив він.