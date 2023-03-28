Вибухи в Маріуполі: у міськраді пояснили важливість "цілі" та показали відео

"Начальник" міського управління "поліції" Михайло Москвін, автівку якого підірвали 27 березня в Маріуполі, відповідає за роботу фільтраційних таборів в окупованому місті. Наразі він перебуває в лікарні в важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міськраду .

"Цей злодій відповідальний за створення та функціонування фільтраційних наборів навколо Маріуполя. За його указами тисячі мирних маріупольців опинилися за гратами. Але покарання знайде кожного ворога", - розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

За його словами, зараз Москвін у лікарні у тяжкому стані.

"Яким би не був прогноз лікарів, але його доля вже вирішена", - додав мер Маріуполя.