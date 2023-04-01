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У Маріуполі росіяни продовжують посилено патрулювати вулиці (відео)

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Маріуполь, Субота 01 квітня 2023 23:06
У Маріуполі росіяни продовжують посилено патрулювати вулиці (відео) Ілюстративне фото: у Маріуполі росіяни продовжують посилено патрулювати вулиці (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Маріуполі російські окупанти не припиняють посилений патруль. Вони шукають українських партизанів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

За його словами, по вулицях тимчасово окупованого міста зараз ходять бійці Росгвардії. Вони шукають учасників маріупольського опору, які підірвали одного з керівників військ ворога Михайла Москвина, коли він був у власному автомобілі.

"Так виглядають зачистки в Маріуполі зсередини. Обшуки, перевірки документів, тотальний контроль. У таких умовах, ризикуючи щохвилини, наші маріупольці збирають дані про окупантів, їхнє базування та переміщення", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 27 березня у Приморському районі Маріуполя підірвали автомобіль одного з командирів окупантів.

Пізніше з'ясувалося, що метою був "начальник" міського управління поліції Михайло Москвин.

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