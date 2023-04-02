Обвиняют Украину. Оккупанты планируют ликвидировать коллаборантов на Запорожском направлении
Россияне планируют ликвидировать коллаборантов в Запорожском направлении. При этом обвинить они в этом хотят Украину.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.
По его словам, у украинских партизан данные о том, что оккупанты ликвидируют коллаборантов во время "жеста доброй воли" из Васильевки.
"С жизнью могут расстаться предатели, которые слишком много знают и могут свидетельствовать против рашистского режима в судах. Особенно так называемые представители местных оккупационных администраций и полицейские", - написал Федоров.
Он заметил, что всех предателей никто не любит, и они никому не нужны.
"Что ж, мы давно предупреждали: предатели никому не нужны. За деньги продали Родину, за них и умрут", - заявил он.
Напомним, 27 марта в Мариуполе взорвали автомобиль так называемого "начальника управления полиции" Михаила Москвина. По предварительной информации, коллаборант находится в больнице в тяжелом состоянии.
После инцидента в оккупированном городе россияне ужесточили проверку и патрулирование улиц.
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