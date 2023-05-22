Звинувачував у війні "сатанинську мафію". Проросійському тіктокеру повідомили про підозру

Служба безпеки викрила у Києві TikTok-блогера, який заперечував збройну агресію Росії та звинувачував у війні "сатанинську мафію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Зловмисником виявився 46-річний мешканець столиці. На власній сторінці у соцмережі TikTok він розміщував дописи, в яких заперечував збройну агресію РФ і дискредитував військово-політичне керівництво України. У відеоматеріалах підозрюваний звинувачував у війні "сатанинську мафію".

Також він брав активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня. Тоді блогер публічно підбурював людей чинити спротив законним діям представників влади та правоохоронців.

Крім того, він безпідставно звинувачував українських захисників у розв’язанні війни.

Під час обшуку за адресою проживання зловмисника виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон з доказами незаконної діяльності.

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.